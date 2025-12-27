هشدار سطح زرد هواشناسی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: از یک شنبه تا صبح چهارشنبه (۷ تا ۱۰ دی)، برای زاهدان مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و گردوخاک به ویژه برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه رخ خواهد داد.

ملاشاهی ابراز داشت: یکشنبه در مناطق غربی و غرب سواحل و دو شنبه و سه شنبه در سطح استان رگبار پراکنده باران و گاهی رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ انتظار می‌رود این شرایط می‌تواند موجب سیلابی شدن موقتی مسیل‌ها و کاهش دید افقی و اختلال در ترددهای جاده‌ای از جمله محورهای مواصلاتی زاهدان-بم و ایرانشهر-بم و نیز بروز احتمال تأخیر پروازها شود.

وی توصیه کرد: با توجه به وزش باد شدید و کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند. وی همچنین بر پرهیز از اسکان و چرای دام در مناطق مرتفع و مسیل رودخانه‌ها تأکید کرد و افزود: برای جلوگیری از خسارات احتمالی، کشاورزان و بهره‌برداران سالن‌های پرورشی تدابیر لازم را برای محافظت از محصولات و تأسیسات خود بیندیشند.