صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: از صبح سه شنبه تا شب چهارشنبه (۹ تا ۱۰ دی)، در دریای عمان افزایش بیشینه سرعت وزش باد تا حدود ۲۴ تا ۳۴ نات و افزایش ارتفاع موج به حدود ۲ تا ۲.۵ متر و گاهی تا ۳ متر در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: از شنا، تفریحات دریایی، فعالیت‌های شیلاتی و ترددهای دریایی، به‌ویژه با شناورهای سبک و نیمه سنگین خودداری شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین فعالان دریایی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.