به گزارش خبرگزاری مهر، نیره کمالی با اشاره به بارندگیهای اخیر در شهرستان رودان اظهار کرد: بهدنبال افزایش حجم روانآبها، رودخانه فصلی روستای سکل بخش بی کاه شهرستان رودان دچار طغیان شد و بهدلیل همراه آوردن نخلها، تنه درختان و ضایعات، دهنههای پل این روستا مسدود شد که این موضوع موجب کندی خروج آب و ایجاد فشار بر سازه پل شد.
وی افزود: با وجود ارتفاع کم پل، فشار آب باعث ایجاد ترکهایی در بدنه پل شد که میتوانست خطراتی برای تردد اهالی ایجاد کند. بههمین منظور، با هماهنگی و همکاری دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای سکل، اقدامات لازم برای رفع انسداد دهنههای پل در سریعترین زمان ممکن انجام شد.
بخشدار بیکاه تأکید کرد: با بازگشایی مسیر عبور آب، وضعیت پل به حالت ایمن بازگشت و از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شد. وی همچنین از هوشیاری و همکاری دهیاری و شورای روستا در مدیریت سریع این حادثه قدردانی کرد.
در پایان، از اهالی روستا درخواست شد در زمان بارندگیهای شدید، از تردد غیرضروری در حریم رودخانهها و پلها خودداری کرده و نکات ایمنی را رعایت کنند.
نظر شما