بازگشایی دهنه‌های پل روستای سکل پس از انسداد بر اثر بارندگی اخیر

رودان- بخشدار بیکاه گفت: در پی بارندگی‌ اخیر و طغیان رودخانه فصلی روستای سکل بخش بیکاه شهرستان رودان، دهنه‌های پل این روستا مسدود شد که با اقدام به‌موقع عوامل محلی، مسیر عبور آب بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیره کمالی با اشاره به بارندگی‌های اخیر در شهرستان رودان اظهار کرد: به‌دنبال افزایش حجم روان‌آب‌ها، رودخانه فصلی روستای سکل بخش بی کاه شهرستان رودان دچار طغیان شد و به‌دلیل همراه آوردن نخل‌ها، تنه درختان و ضایعات، دهنه‌های پل این روستا مسدود شد که این موضوع موجب کندی خروج آب و ایجاد فشار بر سازه پل شد.

وی افزود: با وجود ارتفاع کم پل، فشار آب باعث ایجاد ترک‌هایی در بدنه پل شد که می‌توانست خطراتی برای تردد اهالی ایجاد کند. به‌همین منظور، با هماهنگی و همکاری دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای سکل، اقدامات لازم برای رفع انسداد دهنه‌های پل در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شد.

بخشدار بیکاه تأکید کرد: با بازگشایی مسیر عبور آب، وضعیت پل به حالت ایمن بازگشت و از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شد. وی همچنین از هوشیاری و همکاری دهیاری و شورای روستا در مدیریت سریع این حادثه قدردانی کرد.

در پایان، از اهالی روستا درخواست شد در زمان بارندگی‌های شدید، از تردد غیرضروری در حریم رودخانه‌ها و پل‌ها خودداری کرده و نکات ایمنی را رعایت کنند.

