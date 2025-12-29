اجتماع حماسه آفرینان هشتم دی در رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار شهرستان رشت امروز با حضوری پرشور و آگاهانه در اجتماع بزرگ هشتم دی در میدان شهدای ذهاب، بار دیگر بر پایبندی خود به ولایت و مقابله قاطع با جریان نفاق و فتنه تأکید کردند.

مردم انقلابی رشت پس از فتنه‌انگیزی جریان‌های معاند در پی انتخابات خردادماه ۱۳۸۸، با راهپیمایی خودجوش هشتم دی همان سال، نقش تاریخی و اثرگذار خود را در خنثی‌سازی فتنه ایفا کردند و بساط فتنه‌گران را برچیدند.

این حضور حماسی که یک روز زودتر از سایر نقاط کشور رقم خورد، جلوه‌ای روشن از بصیرت، هوشیاری سیاسی و عشق و ارادت مردم گیلان به رهبر معظم انقلاب اسلامی بود؛ حضوری که پیام روشنی برای دشمنان انقلاب داشت مبنی بر اینکه ملت ایران در هر مقطع حساس، در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های خود در میدان حاضر است.