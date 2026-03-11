مردم دیار میرزا در شب قدر؛ عهدی تازه برای ایستادگی پای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۴، میدان شهدای ذهاب رشت صحنهای بینظیر از حضور مردم شد؛ جمعیتی که برای یازدهمین سال پیاپی در این میدان گرد هم آمدند تا شب قدر را احیا کنند و با حضور خود، بار دیگر بر پایبندی به کشور و رهبر معظم انقلاب تأکید کنند.
هوای سرد حدود ۸ درجه، هیچ خللی در اراده مردم ایجاد نکرد. بسیاری از حاضران که معمولاً شبهای قدر را در مساجد، حسینیهها یا مهدیهها به عبادت و دعا میپرداختند، این بار ترجیح دادند در فضای باز میدان حاضر شوند و با پرچم در یک دست و قرآن در دست دیگر، شب احیا را تا سپیدهدم ادامه دهند.
اراده و ایمان؛ نشانهای از مقاومت ملت ایران
در طول مراسم، مردم با قرائت دعای جوشن کبیر و دعای «الهی عظم البلاء» فضا را آکنده از معنویت کردند. حال و هوای جمعیت متفاوت از سالهای گذشته بود؛ بسیاری از شهروندان معتقد بودند که رخدادهای اخیر کشور، مسئولیت و همبستگی بیشتری را در میان مردم ایجاد کرده و حضور در چنین اجتماعاتی را پررنگتر کرده است.
شرکتکنندگان با مشتهای گره کرده و شعارهایی چون «مرگ بر آمریکا» یاد و خاطره شهدا و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند و ضمن یادآوری ایستادگی در برابر تهدیدهای خارجی، اتحاد ملی و همبستگی داخلی را برجسته کردند.
پیوند معنویت و مقاومت در شبهای قدر
مردم رشت در این شب، بار دیگر ثابت کردند که علیرغم سختیها و اندوهها، پایبندی به کشور و حمایت از رهبری، بخشی از هویت جمعی ملت ایران است. تجمع در میدان شهدای ذهاب تنها یک مراسم مذهبی نبود؛ بلکه نمادی از عزم ملی، اتحاد و پایداری در مقابل چالشها بود.
حضور گسترده مردم، دعاهای مشترک و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی، تصویری از ملت مقاوم ایران را ارائه داد؛ ملتی که از تجربههای گذشته درس گرفته و همچنان با امید و ایمان، مسیر خود را ادامه میدهد. این شب، علاوه بر احیای معنوی، مظهر وحدت و استقامت ملی بود که تا سالهای آینده در حافظه تاریخی مردم رشت باقی خواهد ماند.
