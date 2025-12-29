به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از بازدید خود از دو واحد صنعتی شهرک چرمشهر و تصفیه‌خانه این شهرک خبر داد.

به گفته او، این تصفیه‌خانه که حدود دو دهه پیش افتتاح شده، نیازمند تکمیل سیستم پیش‌تصفیه توسط واحدهای صنعتی مستقر است.

وی افزود: تاکنون هفت تا هشت واحد صنعتی سیستم پیش‌تصفیه را نصب کرده‌اند و امروز از دو واحد بهره‌برداری‌کننده بازدید کردیم. پایش‌های دوره‌ای فاضلاب به صورت خوداظهاری توسط واحدها انجام و سازمان محیط زیست نیز بر آن نظارت دارد.

انصاری تاکید کرد: هدف ما این است که همه واحدهای صنعتی مجهز شوند تا پساب خروجی شهرک صنعتی با استانداردهای محیط زیستی مطابقت داشته باشد. این موضوع جزو اولویت‌های سازمان است و مستلزم همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی، واحدهای صنعتی و حمایت مسئولان شهرستان است.

وی همچنین به وضعیت تالاب بندعلیخان اشاره و اظهار کرد: به دلیل برداشت‌های غیرمجاز و ساخت‌وسازها، حق‌آبه تالاب تأمین نشده است، در اولین جلسه ستاد احیای تالاب‌ها، موضوع تأمین آب این تالاب با حضور معاون اول رئیس‌جمهور بررسی خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: اداره کل محیط زیست استان تهران پیگیر حل مسائل حقوقی و مالکیت تالاب است تا در آینده بتوانیم این تالاب را پرآب ببینیم.