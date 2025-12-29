به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری، اظهار داشت: در آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم. سردار عزیزی که جانش را برای دفاع از عزت ایران و مبارزه با تروریسم فدا کرد.

سومالی لند مورد تأیید هیچ کشوری نیست

وی در پاسخ به سوالی در مورد به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط رژیم صهیونیستی و واکنش دستگاه دیپلماسی، ادامه داد: این موضوع مهمی است. هیچ کشوری این موضوع را تأیید نکرده است و این شناسایی بی معناست. شناسایی بخشی از سرزمین سومالی توسط طرفی که موجودیت خودش نامشروع است، در راستای تجزیه منطقه و بی دفاع کردن منطقه است. کشورهای منطقه یک صدا با این اقدام مخالفت کردند. بیانیه کشورهای همکاری اسلامی، اتحادیه آفریقا این اقدام را مردود کردند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: خود کشور سومالی موضع صریحی گرفته و مردم سومالی به این اقدام اعتراض کردند. در راستای راهبرد ناامن سازی کل منطقه و شاخ آفریقا و دریای سرخ است. امیدواریم این تحول تلنگری برای کشورهای جهان باشد برای این درک واقعیت که رژیم صهیونیستی ماهیتش ایجاد تفرقه است.

تحریم را انتخاب نکرده ایم؛ بر ما تحمیل شده است

بقایی در مورد واکنش‌ها به سخنان عراقچی طی روزهای اخیر در مورد تحریم‌ها گفت: تحریم را انتخاب نکرده ایم و بر ما تحمیل شده است. تحریم جنایت علیه بشریت است و ما از تحریم به عنوان تروریسم اقتصادی یاد کرده ایم. آنچه که وزارت خارجه و شخص وزیر محترم بارها تکرار کردند اینکه ما نباید به بهانه تحریم دچار سکون و بی عملی شویم. امری که بر شما تحمیل شده دست خودتان نیست. این برچسب که وزارت خارجه و یا شخص وزیر در راستای رفع تحریم فعالیتی ندارد با سابقه آقای عراقچی در تضاد است. اینکه وزارت خارجه تلاش می‌کند و ضمن اینکه باور دارد یکی از کار ویژه‌های ما رفع تحریم در چارچوب یک مذاکره معقول است. در شرایط فعلی همه هم و غم وزارت خارجه کمک به بخش‌های مختلف کشور برای شناسایی ظرفیت‌های کشور است. در بسیاری از کشورها نام وزارت خارجه، وزارت خارجه و تجارت خارجی است.

شروع روند مذاکراتی مستلزم پایبندی طرف‌ها به آداب مذاکره است

وی درباره اظهارات محمد شیاع‌السودانی نخست‌وزیر عراق که گفته در حال حاضر در تلاش برای برگزاری نشست دوجانبه بین ایران و آمریکا در بغداد هستیم و عنوان کرده دو طرف مخالف مذاکرات نیستند و همچنین گزارش واشنگتن پست که در آن مدعی شده آمریکا تلاش دیگری را برای مذاکره با ایران آغاز کرده، گفت: در این که دوستان در عراق دغدغه مباحث مرتبط با صلح و ثبات در منطقه را داشته باشند، همانطور که ما دغدغه ثبات در محیط پیرامونی خود را داریم و در اینکه عراق به عنوان کشور و همسایه مسلمان و دوست نگران روند اوضاع باشد، قابل تمجید است. از مساعی جمیله همه کشورهای منطقه برای کمک به کاهش تنش‌ها استقبال و تقدیر کردیم. در عین حال دوستان عراقی و هم سایر کشورهای منطقه با در نظر داشتن تجربه همین پنج شش ماه اخیر به خوبی می‌دانند، شروع روند مذاکراتی مستلزم پایبندی طرف‌ها به آداب مذاکره است و مادامی که این امر در دسترسی نباشد صحبت از شکل گیری یک روند مذاکراتی هم خیلی نمی‌تواند واقع‌گرایانه باشد.

وی افزود: ایران همواره به دیپلماسی پایبند بوده و دیپلماسی ابزاری برای دفاع و تأمین منافع ملی ایران است و هر زمان تشخیص دهیم این ابزار کارآمد است حتماً دریغ نمی‌کنیم.

فعالیت اقتصادی وزارت خارجه امری مستمر است

بقایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در شرایط تحریمی دیپلماسی اقتصادی چه جایگاهی دارد؟ ۴ ماه از انتصاب معاون اقتصادی وزارت خارجه می‌گذرد، ظرف این مدت چه اقدامات ویژه ای انجام شده و برنامه‌تان برای آینده چیست؟ اظهار داشت: دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه مدتهاست ادامه دارد. فعالیت اقتصادی وزارت خارجه امری مستمر است. ابتکارات جدیدی را معاون ایجاد کردند. به صورت هفتگی ایشان گزارش کار می‌دهند؛ آقای معاون هر هفته گزارش کار می‌دهد و فعالیت ایشان متنوع بوده است. در حوزه شناسایی ظرفیت‌ها و مشکلات در استان‌های مختلف فعالیت زیادی شده است. ایشان به ۶ کشور که ارتباطات تجاری خوبی داریم سفر کردند. طی روزهای آینده جلسه‌ای را با معاون اقتصادی با شما خبرنگاران برگزار خواهیم کرد.

کانال ارتباطی بین ایران و آمریکا برقرار است

بقایی در مورد اظهارات عراقچی مبنی بر قطع شدن کانال ارتباطی بین ایران و آمریکا، بیان کرد: عراقچی نگفتند کانال ارتباطی قطع شده آن کانال به جای خودش هست و ما مسیر رسمی دفتر حفاظت منافع را داریم و ارتباط‌هایی که بین عراقچی و نماینده ویژه آمریکا داشته آن کانال برقرار است و صحبتش این است که فعلاً نیازی به برقراری تماس وجود ندارد و این دو بحث متفاوت است.

وی در ادامه درباره مباحث مطرح شده بین ایروانی و نماینده آمریکا در شورای امنیت و اظهارات مورگان اورتگاس در نشست شورای امنیت، تصریح کرد: صحبت‌های نماینده آمریکا کاملاً مزورانه بود اینکه از یک سو بگویید دستمان را برای مذاکره دراز می‌کنیم و از آن طرف پیش شرطی را بگذارید که برای طرف مقابل قابل قبول نیست.

سفارت ما در ونزوئلا بسیار فعال است

سخنگوی وزارت خارجه در مورد خروج دیپلمات‌های ایرانی و شرکت‌ها از ونزوئلا، عنوان کرد: مطلقاً اینطور نیست. سفیر و کارکنان سفارت ایران با جدیت مشغول انجام وظایف هستند. سفارت ما بسیار فعال است. راجع به خروج شرکت ایرانی این هم باز خبر کهنه است و اصل خبر مربوط به یک سال قبل است و انحراف صورت گرفته است. در خصوص تحولات ونزوئلا، یک نگرانی و دغدغه جهانی وجود دارد، این آزمونی برای نظام هنجاری است. اقداماتی که آمریکا در کارائیب دارد انجام می‌دهد با همه موازین بین‌المللی در تناقض است. مقامات آمریکایی هم به صراحت گفتند دنبال نفت ونزوئلا هستیم.

وی درباره تماس عراقچی با سرپرست وزارت خارجه یمن، افزود: خبر کوتاه گفتگو را دادیم، در این تماس روابط دوجانبه ایران و یمن بحث شد. در خصوص تحولات جنوب یمن هم بحث شد. برای ما حفظ یکپارچگی یمن یک اصل است. اعتقاد داریم که تنها راه تثبیت وضعیت در یمن از مجرای گفتگوی یمنی-یمنی می‌گذرد و نقش راه گذشته باید مبنای راه باشد.

کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که تنها راه ثبات مهار رژیم صهیونیستی است

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به سفر نتانیاهو به آمریکا و تهدیدات علیه ایران، بیان کرد: قدرت و اقتدار ایران از مردمش و همه داشته‌ها سرچشمه می‌گیرد. ما به قدرت درونی خود متکی هستیم و مقهور این فضاسازی‌ها نخواهیم شد. ما ان‌شاالله از هر چالشی عبور خواهیم کرد. درباره اینکه رژیم به گونه‌ای عمل کرده که واشنگتن در نظر جامعه جهانی به عنوان مطبخ جنگ افروزی رژیم شناخته شده این را باید نخبگان آمریکایی توجه کنند. زمانی این ادعا مطرح می‌شد که آمریکا به عنوان یک قدرت صلح ساز است. از اینکه صحت داشته بگذریم، به یُمن اقدامات نتانیاهو، آمریکا به عنوان مقصد طراحی‌های رژیم برای ناامن سازی منطقه شناخته شده است. رژیم صهیونیستی به دنبال منطقه‌ای بی دفاع است. یک بار به بهانه برنامه صلح آمیز هسته‌ای و بار دیگر به بهانه توانمندی دفاعی ایران به دنبال شرارت است. کشورهای منطقه خوشبختانه به این نتیجه رسیدند که تنها راه ثبات مهار کردن رژیم صهیونیستی است.

دستگاه دیپلماسی به سوءقصد به دو پناهجوی افغانستانی ورود خواهد کرد

بقایی درباره سوءقصد به دو پناهجوی افغانستانی در ایران افزود: نسبت به هرگونه اقدامی که امنیت جامعه ما را در معرض خطر قرار دهد، حساس هستیم و با قاطعیت برخورد می‌کنیم. امنیت شهروندان خودمان و امنیت هر آن کسی که در ایران زندگی می‌کند تحت عنوان پناهجو یا مسافر یا هر عنوان دیگری برای ما فوق العاده مهم است. این مورد که اشاره کردید و دو پناهجوی افغانستانی مورد سوءقصد مسلحانه قرار گرفتند از ابتدا مورد پیگیری مراجع امنیتی و انتظامی ما قرار گرفت و بررسی‌ها ادامه دارد و مطمئن باشید به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد امنیت جامعه و کسانی که در جامعه زندگی می‌کنند، مورد خدشه قرار بگیرد. جا دارد از این جایگاه استفاده و به خانواده این دو فردی که در جریان این سوءقصد مسلحانه جان خود را از دست دادند تسلیت بگویم. حتماً چنین اقداماتی محکوم است و مقامات امنیتی و انتظامی ما پیگیر هستند. دستگاه دیپلماسی هر گاه لازم باشد در این موضوع ورود خواهد کرد.

احترام به چین واحد، اصل ثابت است

بقایی درباره فروش سلاح آمریکا به تایوان، گفت: موضع اصولی ایران احترام به تمامیت سرزمینی همه کشورهاست، این یک اصل بنیادین است. این موضع ما در هیچ قالبی تغییر نمی‌کند. در مورد چین بارها گفتیم احترام به اصل چین واحد، اصل ثابت است. اعتقاد داریم اقدامات آمریکا صرفاً موجب تحریک و افزایش تنش بین کشورهای منطقه می‌شود.

وی درباره حق آبه ایران از افغانستان، افزود: موضوع حق آبه ایران از هیرمند یکی از چند موضوع ثابت دستورکار دستگاه دیپلماسی است. این یک مطالبه عمومی ایران از افغانستان است و از همه ظرفیت‌ها برای تأمین حق آبه استفاده می‌کنیم. اطمینان می‌دهم که این موضوع هیچ‌گاه به حاشیه نرفته است.

جزئیات ادعای اسارت یک ایرانی در روسیه

بقایی با اشاره به ادعای اسارت یک ایرانی در روسیه و اجبار برای حضور در جنگ با اوکراین، تصریح کرد: بله؛ ما هم این موضوع را دیدیم. قبل از انتشار این ویدئو به ما اطلاعی داده نشده بود از اینکه چنین فردی در روسیه دچار مشکل شده است. طبیعتاً ما مواردی از این دست را با دقت پیگیری می‌کنیم و جدی می‌گیریم. بین روسیه و اوکراین منازعه وجود دارد و باید مراقب باشیم در خصوص هر خبر با دقت برخورد کنیم و راستی آزمایی کنیم. در این مورد خاص بلافاصله ما موضوع را پیگیری کردیم.

راجع به اینکه مقام اوکراینی گفته است ایران نقشی در تولید موشک روسیه ندارد، این را هم قبلاً گفته بودند. روابط ایران و روسیه یک رابطه دیرپا و مبتنی بر احترام متقابل است. ادعاها هیچ مبنایی ندارد. مقامات اوکراین گاه و بی گاه اذعان می‌کنند ایران نقشی نداشته و باید باعث شود کشورهای اروپایی در بیان ادعاها تجدیدنظر کنند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره این شهروند، و اینکه آیا سفارت ایران در روسیه پیگیر موضوع است، اظهار کرد: بله، سفارت ما پیگیر موضوع است و چند هفته قبل هم یک کاغذی در فضای مجازی پخش شد مبنی بر اینکه روسیه مشغول عضوگیری از ایرانی‌ها برای منازعه اوکراین است و بررسی کردیم و سفارت روسیه موضع صریح گرفت و بیانیه‌ای منتشر و آن را رد کردند. ما به عنوان وزارت خارجه تا آنجایی که به ما مربوط می‌شود این وظایف را پیگیری می‌کنیم و سفارت ما هم پیگیر است.

گروسی تصمیم شجاعانه‌ای بگیرد

بقایی درباره اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس، تصریح کرد: انتظار داریم که گروسی تصمیم شجاعانه‌ای بگیرد و برای یک بار هم که شده اقدام غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا در تعرض به تأسیسات تحت پادمان ایران را محکوم کند. این محکومیت صرفاً یک بیان اخلاقی نیست، تعهدی است که آژانس باید انجام دهد که جلوگیری شود از چنین اقداماتی که ضربه مهلکی به رژیم منع اشاعه و ساختار آژانس است.

اتفاقات در سوریه بسیار نگران کننده است

سخنگوی وزارت خارجه در مورد سرکوب معترضان در سوریه، گفت: انفجار تروریستی در مسجد امام علی ابن ابی طالب را قاطعانه محکوم می‌کنیم. اتفاقات در سوریه بسیار نگران کننده است. برخورد و سرکوب اقشار مردم در سوریه باعث اندوه و نگرانی است. امیدواریم مردم سوریه بتوانند در امنیت و آرامش زندگی کنند. این اقدامات از دید جامعه جهانی پنهان نمانده است. حکومت انتقالی سوریه باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از تعرض به جامعه سوریه بیندیشد.

پرونده شهید سلیمانی شخصی نیست؛ ملی است

بقایی در مورد روند پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی، گفت: پرونده شهید سلیمانی پرونده شخصی نیست بلکه ملی است. دادخواهی ملت ایران از عامران و عاملان این جنایت است. در سطح داخلی هم ابعاد حقوقی و کیفری دارد. آقای کدخدایی به عنوان نماینده ویژه این پرونده گزارش مبسوطی دادند. در سطح بین المللی هم پیگیر موضوع هستیم. با همکاری و هماهنگی با قوه قضائیه و معاونت بین المللی و حقوقی پرونده را پیگیری خواهیم کرد.

در حال تکمیل...