به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائمپناه، پیش از ظهر دوشنبه، در حاشیه بازدید از بیمارستان در حال ساخت امام سجاد (ع) شهریار گفت: پیشرفت پروژه نسبت به زمان سپریشده کمتر از حد انتظار بوده، اما اقدامات عمرانی مناسبی در مجموعه انجام شده است.
وی افزود: یکی از دلایل تأخیر پروژه، نبود ماده ۲۳ در سالهای گذشته بود. خوشبختانه این ماده از شهریورماه تصویب شده و منابع مالی لازم تأمین شده است. مشکلات قبلی به دلیل ناقص بودن قرارداد با پیمانکار ایجاد شده بود.
قائمپناه درباره وضعیت مالی پروژه اظهار داشت: تاکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان به پروژه اختصاص یافته، اما انتظار میرفت دانشگاه علوم پزشکی ایران پیگیریها را جدیتر انجام دهد. منابع مالی مردم نباید معطل بماند و باید سریعاً به پروژههای مهم بازگردد.
وی با بیان اینکه متمم قرارداد پیمانکار امضا شده است، ادامه داد: پیمانکار در محل فعال است و مشکلات فعلی عمدتاً اداری است که برطرف خواهد شد. با تزریق منابع مالی پیشبینیشده، بیمارستان حداکثر تا خرداد ماه آماده بهرهبرداری خواهد بود.
معاون رئیسجمهور خاطرنشان کرد: مالیات پرداختی مردم باید در خدمت رفاه و سلامت خودشان باشد. امیدواریم این پروژه طی پنج تا شش ماه آینده به بهرهبرداری برسد و خدمات آن در اختیار شهروندان شهریار قرار گیرد.
وی در پایان از برنامههای دیگر سفر دو روزه خود به شهرستانهای استان تهران خبر داد که شامل بازدید از تصفیهخانه فاضلاب شهر جدید پرند، نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی شهرری ۲، شرکت داروسازی زلاتین کپسول ایران (سهامی عام) شهریار و استادیوم ۱۰۰ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی است.
