کمری: یک میلیارد و ۸۹ میلیون دلار کالا از مرز مهران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب کمری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر یک میلیارد و ۸۹ میلیون و ۶۶۸ هزار دلار انواع کالا به وزن بیش از یک میلیون و ۸۶۱ هزار و ۲۱۵ تُن از پایانه مرز بینالمللی مهران به عراق و دیگر کشورها صادر شده است.
وی گفت: عمده کالاهای صادراتی از مرز مهران شامل انواع محصولهای پتروشیمی، کشاورزی، تجهیزات نیروگاهی، مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک، ساختههای فلزی و پلاستیکی بوده است.
وی افزود: در این بازه زمانی (ابتدای سال تا پایان آذرماه) مجموع ترانزیت کالا از مرز مهران ۹۱ هزار و ۶۰۵ تُن و همچنین تعداد کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی به عراق چهار هزار و ۵۴۲ دستگاه بوده است.
کمری اضافه کرد: به طور میانگین روزانه نزدیک به ۴۰۰ کامیون حامل کالاهای صادراتی و بازرگانی پس از انجام تشریفات گمرکی از این مرز به عراق صادر میشود.
