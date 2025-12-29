چگونه منابع نقدی و اعتباری خود در بورس را به سرمایه تبدیل کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ورود به بازار سرمایه تنها به خرید و فروش سهام محدود نمیشود. اگر بتوانید منابع نقدی یا فرصتهای اعتباری را به درستی شناسایی و مدیریت کنید، بازدهی شما به مراتب افزایش مییابد. گروه آگاه با ارائه ابزارهایی مانند طرح آسوده، اعتبار معاملاتی و آگاه کارت قصد دارد در موقعیت سرمایهگذاری شما تفاوت ایجاد کند. در ادامه این ابزارها را بررسی میکنیم تا ببینیم چگونه میتوان از «پول راکد» یا کمبود نقدینگی، فرصت ساخت.
پول نقد بدون استفاده و فرصتی برای سود بیشتر در طرح آسوده
گاهی پس از انجام معاملات، بخشی از سرمایه افراد بهصورت «مانده حساب» باقی میماند، پولی که در آن لحظه برای معامله استفاده نشده است. بیشتر وقتها این پول بدون بهره میماند اما طرح سود به مانده یا آسوده فرصتی متفاوت فراهم میکند.
با فعالسازی طرح آسوده، مانده قابلبرداشت حساب معاملاتی شما در پایان هر روز کاری بهصورت خودکار به واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت یاقوت یا مروارید تبدیل میشود. این فرآیند باعث میشود حتی وقتی معامله نمیکنید، موجودی شما سود روزشمار دریافت کند؛ یعنی سرمایه بلااستفاده به منبع درآمد تبدیل میشود. طبق اطلاعات رسمی، سود سالانه این طرح حداقل ۳۴ درصد است و در شرایط فعلی ۳۶ درصد بازده موثر ارائه میکند.
نکته مهم اینکه با فعال بودن طرح، پول شما همچنان قابل برداشت است یا میتواند برای معاملات مورد استفاده قرار گیرد، یعنی نقدشوندگی حفظ میشود. بنابراین اگر گاهی پولی بدون استفاده در حساب معاملاتی خود دارید، طرح آسوده میتواند بدون نیاز به تحلیل سهم یا ریسک بازار، به یک روش کمدردسر برای سودآوری تبدیل شود.
وقتی نقدینگی کم دارید و اعتبار معاملاتی به کمکتان میآید
در شرایطی که فرصت سرمایهگذاری مناسب پیش آمده اما نقدینگی کافی در دست ندارید، اعتبار معاملاتی میتواند گزینهای موثر باشد. بستههای اعتباری امکان معامله با مبلغی فراتر از موجودی نقدی کاربر را فراهم میکنند، مانند دریافت وام اما بدون بهره و بدون نیاز به ضامن. برای دریافت اعتبار، کافی است عضو باشگاه مشتریان آگاه شوید و ریال کافی داشته باشید. همچنین ارزش تضمین سبد سهامتان باید کافی باشد.
بستههای اعتباری در بازههای زمانی متفاوت (یک ماهه، سهماهه، ششماه، دوازدهماه) عرضه میشوند و شما میتوانید متناسب با اهدافتان گزینه مناسب را انتخاب کنید. در صورتی که از اعتبار استفاده نشود، مبلغ ریالی از پیش پرداخت شده (ریال بآشگاه) در قالب «ریال حلال» به حساب شما بازمیگردد.
بنابراین اعتبار معاملاتی میتواند برای کسانی مناسب باشد که چشمانداز خرید سهم دارند اما نقدینگی لازم را ندارند؛ البته با این فرض که بازپرداخت و مدیریت ریسک به درستی انجام شود.
آگاه کارت؛ پیوند بانک و بازار سرمایه
برای کسانی که میخواهند هم از سود روزشمار بهرهمند شوند و هم دسترسی آنلاین به وجوه نقد و خدمات بانکی داشته باشند، آگاه کارت یک گزینه مناسب است. آگاه کارت یک کارت عضو شبکه بانکی است که با آن میتوانید همانند کارت بانکی معمولی اقدام به کارتبهکارت، خرید آنلاین و برداشت وجه کنید. اگر پس از دریافت کارت، موجودی آن را در چارچوب طرح آسوده سرمایهگذاری کنید، دارایی شما سود روزشمار دریافت میکند (حداقل ۳۴٪ سالانه).
این یعنی آگاه کارت ترکیبی است از نقدینگی روزمره و ابزار سرمایهگذاری؛ به این معنا که پول شما هم در گردش باشد هم در حال رشد. برای کسانی که تمایل دارند نقدینگی در دستشان دائماً قابل استفاده و در عین حال سودآور باشد، آگاه کارت میتواند یک راه حلی منطقی باشد.
مقایسه گزینهها: کدام ابزار برای چه هدفی مناسبتر است؟
اگر معمولاً مبلغی در حساب معاملاتیتان باقی میماند و قصد دارید آن را به جریان بیاندازید، طرح سود به مانده یا آسوده این کار را برایتان انجام میدهد؛ بدون نیاز به اینکه درگیر معامله شوید.
اگر توانایی تحلیل روندهای بازار را دارید و میتوانید سهام مناسب را شناسایی کنید، اعتبار معاملاتی اهرمی است که با کمک آن با مبلغی بیشتر از آنچه دارید سرمایهگذاری میکنید و سود بیشتری به دست میآورید.
اگر میخواهید فرایند مدیریت مالی برایتان سادهتر باشد، با یک کارت هم سرمایهگذاری کنید، هم امور روزمره را انجام دهید و هم از مانده حسابتان سود بگیرید، آگاه کارت ابزار مناسبی برای شما است.
برای استفاده از این ابزارها، نکات زیر را در نظر بگیرید:
برای استفاده از طرح آسوده، باید قرارداد اعتباری را امضا کنید. این کار را میتوانید در بخش قراردادهای آساتریدر انجام دهید.
بسته اعتباری در صورتی که به شما تعلق میگیرد که ارزش تضمین سبد سهامتان کافی باشد. در غیر این صورت درخواست اعتبار ممکن است پذیرفته نشود.
اگر از آگاه کارت استفاده میکنید، انتقال موجودی به طرح آسوده و دنبال کردن مراحل شارژ آن ضروری است تا سود دریافت کنید.
همیشه به تعیین مدت، سررسید و شرایط تسویه اعتبار دقت کنید تا از جریمههای احتمالی جلوگیری شود.
جمعبندی
در نهایت، آنچه این ابزارها را ارزشمند میکند توانایی آنها در به جریان انداختن پول راکد و تبدیل آن به بازدهی مستمر است. طرحهایی مانند آسوده اجازه میدهند حتی زمانی که معاملهای انجام نمیدهید، سرمایه بلااستفادهتان در مسیر رشد قرار گیرد و از فرصتهای روزشمار بازار عقب نمانید. از سوی دیگر، اعتبار معاملاتی میتواند نقش یک اهرم حرفهای را ایفا کند؛ ابزاری که به سرمایهگذار امکان میدهد در لحظه مناسب و پیش از ازدسترفتن فرصت، قدرت خرید بیشتری داشته باشد. ترکیب این دو رویکرد، جریان مداوم نقدینگی و استفاده سنجیده از اهرم، به شما کمک میکند هم بازدهی سرمایه خود را افزایش دهید و هم مدیریت بهینهتری بر منابع مالیاش داشته باشید، مشروط بر اینکه اصول مدیریت ریسک را رعایت کنید. به علاوه، با استفاده از آگاه کارت، میتوانید تجربه خوشایندتری از سرمایهگذاری برای خودتان ایجاد کنید.
