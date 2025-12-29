به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مهدوی از هنرمندان و کارشناسان حوزه موسیقی که طی سال های گذشته مدیریت و دبیری چندین مجموعه و رویداد موسیقایی را به عهده داشته است در آستانه برگزاری سومین دوره نمایشگاه صنعت موسیقی ضمن اشاره به چالشها و ظرفیتهای این رویداد اظهار کرد: بهطور معمول در ادبیات نمایشگاهی، سال سوم یک رویداد فرهنگی تعیینکننده است چراکه میتوان تشخیص داد آیا این رویداد به مسیر خود ادامه میدهد یا به تعطیلی میرسد. پس سه سال زمان مناسبی برای ارزیابی است و نمایشگاه صنعت موسیقی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی با بیان اینکه تنوع در نمایشگاه وجود داشته اما هنوز به تنوع واقعی نرسیده است، افزود: همه گونههای موسیقی و همه اقشار فعال این حوزه حضور جدی در نمایشگاه پیدا نکردهاند. انتظار میرود امسال نسبت به ۲ سال گذشته، با افزایش چنددرصدی مشارکت مواجه باشیم و این روند در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند اما تحقق این موضوع نیازمند یک اعتمادسازی فراگیر میان تمام صنوف و گرایشهای موسیقایی است.
میتوان ژانرهایی مانند رپ و برخی گونههای موسیقی غربی را بومی و وطنی کرد
این پژوهشگر موسیقی با اشاره به نقش برگزارکنندگان در یک رویداد مرتبط با بخش خصوصی به موضوع موسیقیهای موسوم به «ممنوعه» پرداخت و گفت: این مسئله نیازمند اجماع نهادهای حاکمیتی و صدور حکم روشن است. شخصاً در مسئولیتهای مختلف، تلاش کردهام نشان دهم که میتوان ژانرهایی مانند رپ و برخی گونههای موسیقی غربی را بومی و وطنی کرد. البته در این مسیر اختلافنظر وجود دارد؛ برخی معتقدند با این کار ماهیت آن موسیقی از بین میرود و برخی دیگر میپرسند تا چه حد میتوان این گونهها را با فرهنگ ایرانی و خانوادگی منطبق کرد.
مهدوی تأکید کرد: من همچنان معتقدم نباید از این موضوع هراس داشت. باید سفارشهایی مبتنی بر فرهنگ اصیل ایرانی و آئینی بدهیم به شرط آنکه محتوا عاری از اشعار سخیف، فحاشی و ناامیدکننده باشد. تجربه نشان داده بسیاری از جوانان از فرم و ارائه این موسیقیها استقبال میکنند اما تا زمانی که مجوز قانونی وجود نداشته باشد، چنین گونههایی نمیتوانند در قالب غرفههای رسمی نمایشگاه حضور داشته باشند.
چرا بخش پژوهش از نمایشگاه صنعت موسیقی حذف شد
وی درباره بخش پژوهش نمایشگاه نیز گفت: هر نمایشگاه بر اساس اساسنامه و اتاق فکر خود شکل میگیرد. همانطور که در صنعت خودرو، تمام متریال، المانها و متفکران آن حوزه حضور دارند، در صنعت موسیقی نیز باید چنین نگاهی حاکم باشد. در سال نخست، بخش پژوهش بازخورد مناسبی نداشت و پرسشها بیشتر به حاشیه میرفت. به همین دلیل در سال دوم این بخش حذف شد.
مشاور نمایشگاه صنعت موسیقی ادامه داد: امسال نیز درباره برگزاری یا عدم برگزاری بخش پژوهش بحثهایی وجود داشت. نظر من این بود که با توجه به فضای ایرانمال و وجود صداهای مزاحم در نزدیکی غرفه ها که البته امسال تدبیر شده کمتر از 2 سال گذشته باشد، امکان برگزاری بخش پژوهش همچنان وجود ندارد. یک نمایشگاه زمانی به جامعیت میرسد که تمام وجوه آن، از صفر تا صد در دل رویداد دیده شود. امیدوارم در سالهای آینده، با اختصاص فضاهای مناسبتر از سوی مدیران بالادستی، بخش پژوهش جایگاه پررنگتری پیدا کند.
این پژوهشگر موسیقی درباره انتقادها نسبت به کمرنگ بودن برخی گونهها مانند موسیقی دستگاهی گفت: در نمایشگاه صنعت موسیقی چیزی حذف نشده است. فراخوان داده شده و هر گروه، فرد یا صنف بر اساس توان اقتصادی و نگاه خود اقدام به اجاره غرفه کرده است. طبیعی است که برخی بخشها با انگیزههای اقتصادی پررنگتر حضور دارند، اما غیبت نسبی موسیقی دستگاهی و سازگری نشان میدهد که برای حضور این بخشها، باید راهکارهای متفاوتی تعریف شود.
سومین نمایشگاه صنعت موسیقی ایران از ۳۰ دی تا ۳ بهمن ۱۴۰۴ با برنامههای جانبی تخصصی، نشستها، کارگاهها و رویدادهای مرتبط همراه برگزار می شود.
نظر شما