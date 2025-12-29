به گزارش خبرگزاری مهر، سعید داوودی‌نیا با اشاره به اولویت‌های سال جاری گفت: اجرای برنامه‌های بالادستی و توسعه فناوری در سال جاری به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان در دستور کار قرار گرفت و دستاوردهای مهمی در این زمینه حاصل شد.

وی افزود: از جمله اقدامات کلیدی، مدیریت هوشمند منابع آب و توسعه زنجیره ارزش محصولات استراتژیک استان مانند بادام، قزل‌آلا و گیاهان دارویی بوده است. این رویکرد علاوه بر افزایش بهره‌وری، زمینه ارتقای جایگاه استان در تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را فراهم کرده است. همچنین، پایش امنیت غذایی و حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان، به‌عنوان محورهای اصلی برنامه‌های توسعه‌ای سازمان دنبال شده‌اند.

داوودی‌نیا ادامه داد: در حوزه پژوهش، تصویب طرح مهمی در زمینه آب به ارزش ۳,۰۱۹ میلیون ریال و همکاری با پارک علم و فناوری، از جمله دستاوردهای شاخص سال جاری بوده است. این همکاری‌ها، پیوند میان بخش کشاورزی و مراکز علمی و فناورانه را تقویت کرده و مسیر حرکت به سمت کشاورزی نوین و دانش‌بنیان را هموار ساخته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: در بخش فناوری اطلاعات نیز پروژه‌های زیرساختی متعددی اجرا شد که زمینه‌ساز تحول دیجیتال در بخش کشاورزی استان خواهد بود. این اقدامات شامل راه‌اندازی فیبر نوری برای افزایش سرعت و کیفیت ارتباطات، الکترونیکی کردن بایگانی و کاهش حجم اسناد کاغذی، به‌روزرسانی سامانه GIS برای مدیریت دقیق‌تر اراضی و منابع، نوسازی دیتاسنتر و ارتقای زیرساخت‌های ذخیره‌سازی داده، استقرار سیستم مانیتورینگ برای پایش لحظه‌ای فعالیت‌ها و تجهیز اتاق برق پایدار برای تضمین امنیت و استمرار خدمات دیجیتال بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی سازمان برای حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت منابع و تولیدات کشاورزی است. با ادامه این روند، انتظار می‌رود کشاورزی چهارمحال و بختیاری نه تنها در سطح ملی، بلکه در عرصه‌های بین‌المللی نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.