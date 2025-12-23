به گزارش خبرگزاری مهر، سعید داوودی‌نیا، از رشد بی‌سابقه اعتبارات و تسهیلات در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این افزایش منابع مالی، نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار کشاورزی استان به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: کل اعتبارات سازمان در سال جاری به ۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با سال گذشته، جهشی قابل توجه را نشان می‌دهد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از این میزان، ۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار سرمایه‌ای با رشد ۱۳۶ درصدی و ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای با رشد ۲۸ درصدی اختصاص یافته است.

داوودی‌نیا افزود: این افزایش چشمگیر بیانگر توجه ویژه دولت و سازمان به تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه تسهیلات نیز اقدامات مهمی صورت گرفته است، پرداخت ۴۲۴ میلیارد تومان به ۱۴۲ طرح تبصره ۱۸، تخصیص ۲۰۲ میلیارد تومان تسهیلات برگشتی، ۱۳۷ میلیارد تومان کمک‌های فنی، ۲۳۰ میلیارد تومان برای پرواربندی دام و ۱۳۷ میلیارد تومان برای مکانیزاسیون، بخشی از حمایت‌های مالی سازمان در سال جاری بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: این تسهیلات نه‌تنها موجب افزایش توان تولیدکنندگان شده، بلکه زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و توسعه فناوری در بخش کشاورزی استان نیز گردیده است.

داوودی‌نیا بیان داشت: یکی از اقدامات مهم معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، ارائه درخواست ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات جدید به هیئت دولت برای تکمیل ۳۴۹ طرح نیمه‌تمام یا راکد بوده است و این اقدام، نشان‌دهنده عزم جدی سازمان برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و تکمیل پروژه‌هایی است که می‌توانند نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال ایفا کنند.

وی تأکید کرد: این حجم اعتبارات و تسهیلات، بیانگر رویکردی نوین در مدیریت منابع و حمایت از بخش کشاورزی استان است. با اجرای این برنامه‌ها، انتظار می‌رود کشاورزی چهارمحال و بختیاری در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد و علاوه بر افزایش تولید، زمینه‌های اشتغال‌زایی و ارتقای امنیت غذایی نیز فراهم شود.