بارش های شدید در جنوب اسپانیا؛ یک کشته و دو مفقود

رسانه ها روز دوشنبه گزارش دادند که تاکنون بر اثر بارش های شدید در اسپانیا جسد یک مرد حدوداً ۵۰ ساله پیدا شده و دو نفر دیگر نیز در جنوب اسپانیا همچنان مفقود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، فرد متوفی در حال سفر با یک ون در نزدیکی شهر الهورین ال گرانده در استان مالاگا بود که وسیله نقلیه در آب‌های سیل گرفتار شد. مرگ او توسط شهردار شهر تأیید شد.

سرنشین دوم ون، که او نیز حدوداً ۵۰ ساله است، هنوز مفقود است. سرویس‌های اورژانس محلی، وسیله نقلیه خالی را که توسط رودخانه خروشان فاهالا به شدت آسیب دیده و سقف آن تخریب شده بود، پیدا کردند.

گارد شهری، آتش‌نشانان و مأموران حفاظت شهری در جستجوی یک موتورسوار هستند که هنگام تلاش برای عبور از نهر در شهرداری ایلورا در استان گرانادا، در آب غرق شد.

تداوم بارش‌های شدید برای جنوب و جنوب غربی اسپانیا تا دوشنبه پیش‌بینی می‌شود.

