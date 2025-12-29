به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی ظهر دوشنبه در نود و هفتمین جلسه کمیسیون عمران شورا با دعوت از مدیران و معاونین عمران مناطق دهگانه شهرداری، دستور کار جلسه را بررسی عملکرد و پایش ردیف بودجه‌های عمرانی محلات قرار داد.

وی با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، بر اهمیت تحقق درصد تعهد و جذب کامل این ردیف‌ها تأکید ویژه‌ای داشت.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا بیان کرد: مدیران و معاونین عمرانی مناطق باید تکمیل حداکثری ردیف‌های عمرانی که نتیجه مستقیم درخواست و مطالبه شهروندان در بودجه ۱۴۰۴ است را در اولویت کار خود قرار داده و اهتمام جدی در اجرایی شدن آن‌ها داشته باشند.

وی در ادامه به پروژه‌های کلیدی که نیازمند توجه ویژه شهرداران مناطق است اشاره کرد و افزود: موضوعاتی نظیر بازسازی، بهسازی و روشنایی پارک‌های سطح شهر، عملیات تراش و روکش آسفالت معابر، بهسازی و بازسازی کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی، مناسب‌سازی و ایمن‌سازی گذرگاه‌های عابر پیاده با تمرکز بر تردد معلولین و نابینایان، اصلاح هندسی معابر بر اساس طرح‌های ترافیکی مصوب، و همچنین نصب و نگهداری تابلوها و تجهیزات ترافیکی و گاردریل‌ها، مواردی هستند که اجرای آن‌ها باید با جدیت دنبال شود.

این نشست نشان‌دهنده تلاش شورا برای اطمینان از تبدیل اعتبارات مصوب به خدمات ملموس شهری برای شهروندان کرجی است.