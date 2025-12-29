منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند تصمیم گیری برای فعال بودن و یا تعطیلی مدارس و ادارات در شرایط آلودگی هوا اظهار کرد:
در این زمینه کارگروهی تشکیل جلسه میدهد و شخص در این زمینه تصمیم گیری نمیکند.
وی ادامه داد: هواشناسی روز جمعه هشدار سطح زرد را برای پایداری جوی صادر کرد برای روز شنبه، ما پیگیری و تاکید داشتیم که کیفیت هوا کاهش مییابد اما هواشناسی بر روی هشدار زرد تاکید داشت و تجهیزات و پیشبینی های آنها مبنی بر کاهش آلایندهها بود که این اتفاق نیفتاد و افزایش غلظت آلایندهها را در سطح شهر اصفهان داشتیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه در روز شنبه کاهش میدان دید و افزایش آلایندهها را داشتیم که منجر به اعتراض برخی از گروهها شد، افزود: مجدد روز شنبه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای اصفهان تشکیل جلسه داد و هواشناسی اعلام کرد که سامانه امکان تخلیه آلودگی هوا را ندارد و در مجموع تصمیم بر تعطیلی مدارس گرفته شد.
وی اضافه کرد: این در حالی بود که آلایندهها تخلیه شد و پیش بینی هواشناسی درست نبود.
شیشه فروش تاکید کرد: تحریمها و عدم دسترسی به تجهیزات بهروز امکان تحلیل دقیق پدیدههای جوی را از هواشناسی گرفته است.
وی اضافه کرد: همه تصمیم گیری های کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا نیز بر اساس دادههای ارسال شده گرفته میشود و از این رو به هواشناسی تاکید شده که به صورت نقطهای پیش بینیها را دنبال کند تا به نتایج بهتری دست یابیم.
نظر شما