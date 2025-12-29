  1. استانها
  2. اصفهان
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

شیشه‌فروش: تحریم‌ها دقت پیش‌بینی آلودگی هوا را کاهش داده است

شیشه‌فروش: تحریم‌ها دقت پیش‌بینی آلودگی هوا را کاهش داده است

اصفهان -مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت به‌دلیل تحریم‌ها و کمبود تجهیزات، دقت پیش‌بینی آلودگی هوا کاهش یافته و همین موضوع روند تصمیم‌گیری‌ها را با چالش روبرو کرده است.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند تصمیم گیری برای فعال بودن و یا تعطیلی مدارس و ادارات در شرایط آلودگی هوا اظهار کرد:
در این زمینه کارگروهی تشکیل جلسه می‌دهد و شخص در این زمینه تصمیم گیری نمی‌کند.

وی ادامه داد: هواشناسی روز جمعه هشدار سطح زرد را برای پایداری جوی صادر کرد برای روز شنبه، ما پیگیری و تاکید داشتیم که کیفیت هوا کاهش می‌یابد اما هواشناسی بر روی هشدار زرد تاکید داشت و تجهیزات و پیش‌بینی های آنها مبنی بر کاهش آلاینده‌ها بود که این اتفاق نیفتاد و افزایش غلظت آلاینده‌ها را در سطح شهر اصفهان داشتیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه در روز شنبه کاهش میدان دید و افزایش آلاینده‌ها را داشتیم که منجر به اعتراض برخی از گروه‌ها شد، افزود: مجدد روز شنبه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای اصفهان تشکیل جلسه داد و هواشناسی اعلام کرد که سامانه امکان تخلیه آلودگی هوا را ندارد و در مجموع تصمیم بر تعطیلی مدارس گرفته شد.

وی اضافه کرد: این در حالی بود که آلاینده‌ها تخلیه شد و پیش بینی هواشناسی درست نبود.

شیشه فروش تاکید کرد: تحریم‌ها و عدم دسترسی به تجهیزات به‌روز امکان تحلیل دقیق پدیده‌های جوی را از هواشناسی گرفته است.

وی اضافه کرد: همه تصمیم گیری های کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا نیز بر اساس داده‌های ارسال شده گرفته می‌شود و از این رو به هواشناسی تاکید شده که به صورت نقطه‌ای پیش بینی‌ها را دنبال کند تا به نتایج بهتری دست یابیم.

کد خبر 6705887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها