موبایل ارزان تر سری «آنر ۶۰۰» ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، موبایل مذکور طراحی مشابه نسخه های دیگر دارد و ویژگی های نمایشگر آن نیز یکسان است اما در عوض سخت افزار ساده تری را به دستگاه افزوده تا قیمت آن کاهش یابد. موبایل «آنر۶۰۰ ای» با نمایشگر AMOLED در ابعاد ۶.۶ اینچی، رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و وضوح ۱۲۰۰ در ۲۶۰۰ پیکسل ارائه کرده است.

شرکت آنر اعلام کرده حداکثر درخشش پنل نمایشگر۶۵۰۰nit است و در فضای باز، در حالت روشنایی بالا به ۲۰۰۰ nitمی‌رسد. نمایشگر این دستگاه هم مانند بقیه مدل‌های این سری، از تنظیم نور PWM با فرکانس ۳۸۴۰ هرتز نیز پشتیبانی می‌کند.

داخل موبایل تراشه Dimensity ۷۱۰۰ مدیا با هشت گیگابایتRAM و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی به کار رفته است. حداقل در حال حاضر به نظر می رسد این تنها گزینه تنظیمات حافظه موجود باشد.

پشت دستگاه از سیستم تنظیمات دوربین دوتایی ( یک حسگر ۱۰۸مگاپیکسلی و یک لنز اولتراوایدپنج مگاپیکسلی) استفاده شده است. دوربین جلویی نیز یک حسگر ۱۶مگاپیکسلی برای ثبت عکس های سلفی و برقراری تماس های ویدئویی دارد.

در کنار این موارد در دستگاه یک باتری ۶۲۵۰ میلی آمپری با پشتیبانی از شارژ ۴۵ واتی نصب شده است. این دستگاه با سیستم عامل MagixOS۱۰ براساس اندروید ۱۶ ارائه می شود.