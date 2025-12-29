محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اخیر اظهار کرد: میزان بارش تجمعی ۲ روزه ایستگاه‌های هواشناسی خوزستان از ساعت ۹:۳۰ روز شنبه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت که در این بازه زمانی، ایذه با ۱۰۴.۶ میلی‌متر بارش بیشترین مقدار بارندگی را در بین ایستگاه‌های هواشناسی استان ثبت کرده است.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، پس از ایذه، دزپارت و مسجدسلیمان هر کدام با ۵۵.۳ میلی‌متر و لالی با ۴۰.۱ میلی‌متر در رده‌های بعدی بیشترین بارش قرار دارند.

وی ادامه داد: کمترین میزان بارش تجمعی غیرصفر نیز در این مدت در آبادان و بستان با ۰.۱ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

سبزه‌زاری با اشاره به آمار کلی بارندگی‌ها تصریح کرد: در مجموع، اطلاعات بارش از ۲۲ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان دریافت شده و توزیع بارندگی‌ها نشان‌دهنده تمرکز بارش‌های سنگین در مناطق شمالی و شمال‌شرقی استان، به‌ویژه نواحی مرتفع بوده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان از شهروندان خواست با توجه به ماهیت رگباری سامانه‌های بارشی زمستانه، همچنان نسبت به آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح رودخانه‌ها و مسیل‌ها، به‌ویژه در مناطق پربارش، هوشیار باشند.