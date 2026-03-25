آبمورد با ۱۱۲ میلیمتر بیشترین بارش را در کهگیلویه و بویراحمد ثبت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی بهره مند گفت: طی بارشهای اخیر تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح چهارشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۴، بیشترین میزان بارش استان در شهر آبمورد لوداب با ۱۱۲.۳ میلیمتر ثبت شده است.
وی اظهار کرد: بر اساس گزارش هواشناسی، دیگر مناطق با میزان بارش قابل توجه شامل سرآسیاب یوسفی ۱۰۸ میلیمتر، سیرون شبلیز ۹۹ میلیمتر، سپیدار ۹۷ میلیمتر، امامزاده علی ۹۶ میلیمتر، مارگون و درغک هر کدام ۹۴ میلیمتر و دیشموک ۹۳ میلیمتر بوده است.
رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه سایر مناطق استان نیز بارندگیهای متغیری داشتند، افزود: از جمله بوستان با ۹۲ میلیمتر، سرفاریاب ۹۰ میلیمتر، لوداب ۸۴ میلیمتر، امامزاده پهلوان و لنده هر کدام ۷۵ میلیمتر و قلعهرسی با ۷۳.۴ میلیمتر. کمترین میزان بارش در استان نیز مربوط به پاتاوه با ۲۴.۵ میلیمتر بوده است.
وی با تأکید بر پراکندگی بارشها گفت: مناطق شمال و غرب استان بیشترین بارندگی را تجربه کردهاند و امکان وقوع سیلابهای موضعی در مناطق کوهستانی وجود دارد.
بهره مند از شهروندان خواست در مسیرهای کوهستانی و حاشیه رودخانهها احتیاط کنند و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند تا حوادث احتمالی به حداقل برسد.
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