به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحسن حسینی دیباجی ظهر پنج شنبه در آئین گرامیداشت سالروز ۹ دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت) که در مسجد جامع شهر آشتیان برگزار شد، اظهار کرد: نهم دی‌ماه نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است که نشان داد ملت ایران هرگاه احساس کند آرمان‌های انقلاب در معرض تهدید دشمنان قرار گرفته است، با حضوری آگاهانه و خودجوش وارد میدان می‌شود و اجازه تحقق نقشه‌های طراحی‌شده در اتاق‌های فکر دشمن را نمی‌دهد.

وی افزود: آنچه در حوادث آن مقطع موجب پیروزی ملت ایران شد، بصیرت ایمانی بود که ریشه در مکتب اهل‌بیت (ع) و تبعیت از امام جامعه دارد؛ بصیرتی که همچون نوری روشن، راه را در پیچ‌های حساس و تاریک تاریخ به ملت نشان می‌دهد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان مرکزی با اشاره به شرایط کنونی جهان و تغییر ماهیت تهدیدها، بر ضرورت افزایش سطح آگاهی عمومی تأکید کرد و گفت: دشمن امروز از جنگ سخت عبور کرده و به جنگ ترکیبی روی آورده است.

وی ادامه داد: این جنگ از تحریف واقعیت‌ها، عملیات روانی، شایعه‌پراکنی و تلاش برای ایجاد شکاف میان نسل‌ها تشکیل شده و مقابله با آن نیازمند هوشمندی و بصیرت همه‌جانبه است.

حجت‌الاسلام حسینی دیباجی در تبیین ابعاد بصیرت، آن را در دو سطح مورد توجه قرار داد و بیان کرد: سطح نخست، بصیرت سیاسی است که شامل تشخیص صحیح دوست و دشمن و شناخت اهداف استکبار جهانی می‌شود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه روح الله استان مرکزی گفت: سطح دوم، بصیرت اعتقادی و انقلابی است که از آن با عنوان بصیرت فاطمی یا عاشورایی یاد می‌شود؛ یعنی تبعیت محض از امام امت به‌عنوان ادامه‌دهنده راه انبیا و ائمه اطهار (ع) یاد می‌شود.

وی با اشاره به پیشینه انقلابی مردم استان مرکزی، به‌ویژه شهرستان آشتیان، تصریح کرد: مردم این دیار همواره در دفاع از آرمان‌های امام راحل (ره) و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب حضوری آگاهانه، مؤثر و مثال‌زدنی داشته‌اند.