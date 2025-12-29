به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد عزیزی زلانی ظهر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیران پایگاه میراث جهانی هگمتانه اظهار کرد: میراثفرهنگی مسئولیتی مشترک است و همه نهادها بر اساس وظایف قانونی خود باید در حفاظت از این سرمایه تاریخی ایفای نقش کنند؛ نگاه صرفاً سازمانی به این حوزه، پاسخگوی نیازهای امروز نیست.
وی با اشاره به نقش متخصصان، دانشگاهیان و کنشگران اجتماعی در فرآیند حفاظت افزود: در سالهای گذشته افراد بسیاری با انگیزه بالا و تعهد حرفهای در این مسیر تلاش کردهاند؛ تلاشهایی که گاه دیده نشده اما آثار آن، امروز در پایداری و اعتبار میراثفرهنگی کشور نمایان است.
مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی با بیان اینکه مدیریت جدید پایگاه جهانی هگمتانه باید با نگاهی همافزا و آیندهمحور حرکت کند، تصریح کرد: حمایت از ایدههای نو و پذیرش دیدگاههای تازه میتواند زمینهساز شکلگیری فرصتهای جدید در حوزه میراثفرهنگی استان همدان باشد.
عزیزی زلانی تغییر نگرش عمومی نسبت به میراثفرهنگی را امری زمانبر اما ضروری دانست و گفت: شکلگیری گفتمان اجتماعی پیرامون میراثفرهنگی، نیازمند آگاهیبخشی مستمر است؛ خوشبختانه در همدان، همراهی مجموعه مدیریتی استان از جمله استاندار، معاونان استانداری و شورای شهر، شرایطی متفاوت نسبت به گذشته ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی و فعالان حوزه میراثفرهنگی خاطرنشان کرد: مدیریت مشارکتی اقتضا میکند افراد صاحب دغدغه و آگاهی، در مواقع لازم وارد میدان شوند؛ کسانی که با هویت تاریخی ارتباط عمیق دارند، میتوانند نقش تعیینکنندهای در رفع چالشها ایفا کنند.
مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی در پایان با اشاره به تجارب موفق شهرهایی مانند یزد و کاشان گفت: این نمونهها نشان میدهد که با تلفیق صحیح حفاظت میراثی و توسعه گردشگری، میتوان به نتایج پایدار و امیدبخش دست یافت؛ مسیری که در همدان نیز آغاز شده و آینده روشنی را نوید میدهد.
