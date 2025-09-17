طرح راهبردی ویژه همدان؛ افق نوین برای صیانت از میراث جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد عزیزی، مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی، در حاشیه نشست بررسی «طرح ویژه شهر تاریخی همدان» اظهار کرد: این نشست با هدف تدوین سندی جامع و راهبردی برای صیانت از میراث جهانی هگمتانه، احیای هویت تاریخی و ارتقای کیفیت زیست شهری در همدان برگزار شد.
وی افزود: طرح ویژه همدان بهعنوان سندی کلیدی در راستای اجرای قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی و با همکاری و مشارکت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و وزارت راه و شهرسازی در دست تهیه است.
عزیزی تصریح کرد: این طرح نه صرفاً برنامهای برای مرمت کالبدی، بلکه افقی نوین برای بازآفرینی محلات تاریخی، ارتقای سطح خدمات شهری، تقویت هویت فرهنگی و فراهمسازی زمینههای مشارکت مردم و سرمایهگذاران در فرآیند صیانت از بافت کهن همدان است.
وی تأکید کرد: نگاه ما در این طرح تلفیقی است؛ حفاظت از ارزشهای تاریخی و فرهنگی در کنار پاسخگویی به نیازهای زندگی معاصر. تحقق پایداری شهری تنها در گرو ایجاد پیوند هوشمندانه میان میراثدوستی و توسعه ممکن است.
عزیزی ادامه داد: این طرح باید با طراحی سازوکارهای اجرایی روشن، پیشبینی مشوقهای حمایتی و ایجاد تعادل میان حقوق مالکانه و مصالح عمومی همراه باشد تا امکان تحقق عملی آن در بستر اجتماعی و اقتصادی شهر فراهم شود.
وی بیان کرد: با توجه به ثبتجهانی مجموعه هگمتانه، اجرای این طرح میتواند نقطه عطفی در مسیر تبدیل همدان به مقصدی شاخص در عرصه گردشگری بینالمللی باشد. شهری که علاوه بر برخورداری از میراث تاریخی بیبدیل، با بازتعریف زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، الگویی برای پیوند میان حفاظت و توسعه خواهد شد.
عزیزی یادآور شد: نسخه تکمیلی این طرح پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی، برای تصویب نهایی در سطوح عالی وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ارائه خواهد شد.
وی در پایان اظهار کرد: طرح راهبردی ویژه همدان نهتنها نقشه راهی برای صیانت از منابع میراثی و جهانی است، بلکه بستری برای توسعه پایدار، ارتقای کیفیت زیست شهری و تثبیت جایگاه این شهر تاریخی در عرصه ملی و جهانی خواهد بود؛ مسیری که بیتردید آیندهای پویا و شایسته برای همدان و شهروندان آن رقم خواهد زد.
