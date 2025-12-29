  1. استانها
منشی یک مطب در نجف‌آباد با جعل عنوان پزشک بازداشت شد

اصفهان – فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با جعل عنوان پزشک و بدون داشتن مدارک و مجوز قانونی، اقدام به ویزیت بیماران و ارائه خدمات درمانی می‌کرد.

سرهنگ میثم گوهری‌آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سوءاستفاده از عنوان پزشک در یکی از مطب‌های سطح شهرستان نجف‌آباد، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و با همراهی نماینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان، از مطب مذکور بازدید و تحقیقات لازم را انجام دادند که در جریان آن مشخص شد منشی مطب در غیاب چندروزه پزشک اصلی، با جعل عنوان پزشک اقدام به ویزیت بیماران، تجویز دارو و انجام سایر امور پزشکی می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد با بیان اینکه متهم در محل شناسایی و دستگیر شد، خاطرنشان کرد: این مطب با هماهنگی مرجع قضائی پلمب و فرد خاطی نیز به اتهام مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

