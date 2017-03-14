پزشک قلابی در اراک دستگیرشد/تجویز غیرمجاز دارو برای بیماران معتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سید نورالدین حسینی اظهار داشت:‌ پلیس آگاهی شهرستان اراک در تحقیقاتی از فعالیت فردی با جعل مدارک پزشکی در یکی از مناطق این شهر مطلع شد و بلافاصله با هماهنگی مرجع قضایی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود:‌ در تحقیقات مقدماتی مشخص شد فردی با جعل مدارک پزشکی و معرفی خود به عنوان پزشک و استخدام یک نفر به عنوان منشی در یکی از خیابان های شهر اراک، یک موسسه ترک اعتیاد را دایر کرده و به صورت غیرقانونی مبادرت به تجویز پزشکی برای بیماران معتاد می کند.

حسینی ادامه داد:‌ در استعلام هایی که از دستگاه های مسئول نیز انجام شده فعالیت غیرقانونی او مشخص شد و در روند رسیدگی به پرونده، اطلاعاتی دیگر از برنامه ریزی این فرد برای کلاهبرداری دیگری نیز به دست آمد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: این فرد با چاپ و انتشار آگهی استخدام در یکی از روزنامه ها تحت عنوان یک شرکت تعاونی در حال برنامه ریزی کلاهبرداری دیگری نیز بود.

وی اظهار داشت: در مراحل رسیدگی به پرونده و در تحقیقات از افراد معتادی که به این شخص مراجعه کرده بودند، مشخص شد این افراد دچار وضعیت بدتری نسبت به قبل از مراجعه خود شده اند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در ادامه بیان داشت:‌ با استعلام از مجوز مطب این فرد، مشخص شد شماره پروانه مطب مربوط به یک پزشک در استان خوزستان بوده که متهم با الصاق عکس خود و تغییر مشخصات آن، سوء استفاده کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی قضایی، محل مذکور پلمب و متهم به اتهام استفاده غیرمجاز از عناوین پزشکی، مداخله در امور پزشکی، جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به دستگاه قضایی معرفی شد.