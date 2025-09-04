به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی، صبح پنجشنبه، به جنوب شرق استان تهران سفر کرد تا ضمن بررسی میدانی زیرساخت‌های آبی و فاضلاب، به رفع مشکلات مرتبط با حق‌آبه تالاب بندعلی‌خان و کشاورزان منطقه بپردازد.

این سفر با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، امامان جمعه و مدیران استانی همراه بود و هدف اصلی آن ارزیابی وضعیت فعلی زیرساخت‌ها و ارائه راهکارهایی برای تسریع در اجرای پروژه‌های حیاتی حوزه آب و انرژی عنوان شد.

در جریان این سفر، وزیر نیرو نیز با حضور در منزل شهید برکان یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشت و با خانواده ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر نیرو در این دیدار با اشاره به نقش ماندگار شهدا در عزت و امنیت امروز کشور، اظهار داشت که خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های معنوی نظام هستند و مسئولان وظیفه دارند همواره قدردان صبر، استقامت و ایثار آنان باشند.

در ادامه این سفر یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، بررسی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب واقع در شهرک صنعتی قرچک بود.

علی‌آبادی وعده داد که اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های مرتبط تأمین خواهد شد تا وضعیت بهداشت و محیط زیست منطقه بهبود یابد.

یکی دیگر از محورهای اصلی این سفر، حضور در تالاب بندعلی‌خان بود که سال‌هاست با چالش کم‌آبی روبرو است، در نشستی که پس از بازدید برگزار شد، تأمین حق‌آبه این تالاب از طریق پساب تصفیه شده جنوب تهران به عنوان راهکاری مهم برای احیای اکوسیستم تالاب و حمایت از کشاورزان منطقه بررسی شد.

این پروژه می‌تواند ضمن بازگرداندن حیات به تالاب، به بهبود وضعیت کشاورزی دشت‌های پیرامون نیز کمک شایانی کند و گامی مؤثر در حفاظت از منابع آبی و محیط زیست استان به شمار آید.