به گزارش خبرنگار مهر؛ نشست خبری رویداد هفت خوان بازی پیش از ظهر امروز دوشنبه هشتم دی ماه در سالن اجتماعات ایوان شمس برگزار شد.

محمد حاجی‌میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: هدف ما انجام کاری بزرگ بود؛ جلب توجه کل کشور به مسئله بازی در تمام ابعاد، از بازیکن و بازی‌ساز تا رسانه و سرمایه‌گذاری. اما منابع مالی کافی و تجربه اجرای رویدادهای بزرگ را نداشتیم. بنابراین، به سراغ نهادهایی رفتیم که هم تجربه و دانش این کار را داشتند و هم از پشتوانه مالی بهتری برخوردار بودند. با مشارکت آن‌ها، ان‌شاءالله کاری می‌کنیم که حواس کل کشور در این هفته به مسئله بازی معطوف باشد.

وی ادامه داد: طبیعتاً این رویداد، با اشتباهات و کاستی‌هایی همراه خواهد بود؛ زیرا حاصل تجمیع پنج یا شش رویداد مهم است. دلیل این تجمیع، بخشی به جنگ ۱۲ روزه و بخشی به تغییرات بودجه کشور مربوط می‌شود که اگر نبودند، شاید می‌توانستیم این کار را در تابستان انجام دهیم.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: درباره ساختار آینده، همان‌طور که آقای جاذم معاون بنیاد گفت، از امسال یک آکادمی متشکل از حدود ۱۷۰ نفر از داوران و برندگان دوره‌های پیشین بنیاد تشکیل شده است. احتمالاً از سال آینده، این آکادمی درباره نحوه برگزاری جشنواره تصمیم خواهد گرفت و نمایندگانش با ما مذاکره و جمع‌بندی خواهند کرد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به اعتبارات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای یادآور شد: در مورد بودجه و هزینه‌ها نیز یک سامانه شفاف‌سازی داریم که موظفیم تمام هزینه‌ها و مشارکت‌های مالی را، حتی جزئی‌ترین آن‌ها، به صورت ریال به ریال در آن بارگذاری کنیم. مثلاً در رویداد «هکاتون» نزدیک به ۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جذب شد. مجموع این ارقام احتمالاً عدد بزرگی خواهد شد که گزارش نهایی آن را انشاالله تا پایان امسال منتشر می‌کنیم. قانوناً تا دو ماه فرصت داریم، اما تلاش می‌کنیم گزارش تا قبل از سال جدید آماده شود.

حاجی‌میرزایی گفت: در مورد سرمایه‌گذاری نیز فرآیندها را تغییر داده‌ایم. دیگر مانند گذشته نیست که فردی روی صحنه بیاید و اعلام کند فلان مقدار سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذاری بر اساس قرارداد و شاخص‌های مشخصی بین دو طرف انجام می‌شود. نقش ما عمدتاً معرفی و آشنا کردن سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر و ارائه الگوهای قراردادی است. اطلاعات این قراردادها نیز در سامانه «همگرا» به صورت شفاف ثبت می‌شود.

وی افزود: اگر نهادی قولی داده اما به تعهدش عمل نکرده باشد، امکان پیگیری قانونی وجود دارد. ما نیز به عنوان بنیاد، با تمام ظرفیت در حال پیگیری مواردی هستیم که برای برخی بازی‌سازان چنین مشکلاتی پیش آمده است. متأسفانه گاهی نامه‌ای نوشته نشده، بودجه سال گذشته برگشته یا موضوع دیگری مانع شده است. آقای دکتر افراسیابی بخش زیادی از وقتشان را صرف پیگیری و رایزنی با این نهادها می‌کنند تا بلکه بودجه امسال محقق شود، زیرا اگر امسال نشود، دیگر امکان احیای بودجه سال‌های قبل وجود ندارد. انشاالله مشکل آن چند مورد باقی‌مانده نیز حل خواهد شد.

حاجی‌میرزایی گفت: در مورد اعتبارات سال ۱۴۰۵، هنوز رقم قطعی نیست. پیشنهاد ما رقمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان است که اگر محقق شود، می‌تواند تغییر جدی در صنعت بازی ایجاد کند. رقم کلی اختصاص‌یافته به بازی بیشتر از این است، اما در نهادهای مختلف پراکنده است. اگر بتوانیم این منابع را همگرا کنیم، به اعداد بزرگ‌تری خواهیم رسید. اینکه این پیشنهاد محقق شود یا نه، به تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس و مذاکرات بعدی بستگی دارد که در جریان است.