به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد سرمایهگذاری بازیهای رایانهای ایران بهعنوان یکی از پنج محور اصلی رویداد ملی «هفته بازی ایران؛ هفتخوان»، در بهمنماه ۱۴۰۴ و در شش مرحله برگزار میشود.
وحید اسلامی دبیر بخش رویداد سرمایهگذاری بازیهای رایانهای هفته بازی ایران؛ هفتخوان با تأکید بر اینکه رویداد اهدافی همچون ارتقای مهارتهای ارائه، تدوین پیچدک حرفهای، آموزش اصول مالی و حقوقی سرمایهگذاری و همچنین تقویت توان رقابتی بازیهای ایرانی در بازارهای منطقهای و جهانی را دنبال میکند، افزود: ساختار رویداد شامل شش مرحله است. مرحله نخست، ثبتنام و برگزاری دورههای آموزشی است که طی آن تیمها با شرکت در کارگاههای تخصصی برای ورود به فرایند سرمایهگذاری آماده میشوند.
وی ادامه داد: مرحله دوم، پیشرویداد «Reverse Pitch» است؛ جایی که نهادهای دولتی نیازها و بودجههای قابل تخصیص خود را اعلام میکنند و شورای راهبری سرمایهگذاری شکل میگیرد. در مرحله سوم، تیمهای شرکتکننده طرحهای خود را در حضور ناشران و کارشناسان فنی ارائه میکنند و این طرحها مورد ارزیابی قرار میگیرند.
دبیر بخش رویداد سرمایهگذاری بازیهای رایانهای هفته بازی ایران؛ هفتخوان گفت: مرحله چهارم به جذب سرمایه اختصاص دارد و در آن تیمهای منتخب به سرمایهگذاران معرفی شده و توافقنامههای اولیه امضا میشود. مرحله پنجم، اختتامیه است که در آن قراردادهای نهایی به امضا میرسد و آمار سرمایهگذاری اعلام میشود. مرحله ششم نیز پیگیریهای پس از رویداد را شامل میشود که میتوان به نهاییسازی قراردادها، واریز منابع مالی و راهبری کسبوکارها اشاره کرد.
وی درباره دورههای آموزشی این رویداد گفت: ما دو دسته کارگاه مجازی و حضوری داریم. کارگاههای مجازی شامل مقدمات جذب سرمایه در صنعت بازی، مدلهای سرمایهگذاری، مبانی حقوقی قراردادها، مدیریت ریسک و استراتژیهای درآمدزایی هستند. کارگاههای حضوری که الزامیاند، شامل مدلسازی مالی حرفهای، ارزشگذاری کسبوکار، تدوین پیچدک استاندارد، مهارتهای ارائه و مذاکره، تحلیل بازار و رقبا، شاخص گذاری و شبیهسازی ارائه با بازخورد داوران هستند. این دورهها به تیمها کمک میکند تا با زبان سرمایهگذاران صحبت کرده و حرفهایتر وارد مذاکرات شوند.
اسلامی گفت: «هفتخوان» طیف گستردهای از مخاطبان را دربر میگیرد؛ از استارتآپهای نوپا در مراحل Pre-Seed و Seed تا کسبوکارهای بزرگ با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان. همچنین ناشران، نهادهای دولتی، صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه، سرمایهگذاران فرشته، مراکز نوآوری و شتابدهندهها نیز به این رویداد دعوت شدهاند.
وی افزود: هدف ما ایجاد یک اکوسیستم پایدار سرمایهگذاری در صنعت گیم کشور است. شورای همگرا و پلتفرم همگرا، مأمور سرمایهگذاری در این رویداد محسوب است. شورای همگرا وظایفی همچون بررسی و تأیید معیارهای داوری، نظارت بر انتخاب تیمها، تصمیمگیری درباره تخصیص منابع مالی و تصویب راهبردهای کلان سرمایهگذاری را برعهده دارد. جلسات شورا بهصورت ماهانه برگزار و گزارشهای فصلی صندوق اجرایی بررسی میشود تا شفافیت و پاسخگویی کامل تضمین شود.
دبیر بخش رویداد سرمایهگذاری بازیهای رایانهای هفته بازی ایران؛ هفتخوان خاطرنشان کرد: درباره معیارهای داوری گفت: این معیارها بر اساس استانداردهای سرمایهگذاری جسورانه و نیازهای داخلی تدوین شدهاند و شامل ارزیابی فنی و هنری محصول، توان تیم، نوآوری و تمایز، تحلیل بازار، مدلسازی مالی و ارزشگذاری، و میزان تطابق با نیازهای نهادهاست. هر داور بهطور مستقل امتیاز میدهد و میانگین امتیازات ملاک انتخاب است. همچنین همه تیمها چه منتخب و چه غیرمنتخب، گزارش ارزیابی کتبی دریافت میکنند تا مسیر بهبود برایشان روشن باشد.
اسلامی در پایان اظهار کرد: یکی از مهمترین فلسفههای وجودی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، حمایت از بازیسازان کشور است و ما با افتخار برای موفقیت آنها تلاش میکنیم. از حامیان، سرمایهگذاران، نهادها، سازمانها و صندوقهای سرمایهگذاری دعوت میکنم در سالی که به نام سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده است، با حمایت از این رویداد، در مسیر توسعه و پیشرفت صنعت بازی کشور گام بردارند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر نیز میتوان به سایت رویداد «هفته بازی ایران هفتخوان» به نشانی: https://۷khangame.ir، بخش رویداد سرمایهگذاری مراجعه کرد.
