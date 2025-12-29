همکاری بنیاد کرامت رضوی به سازمان انتقال خون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، احمد قره باغیان و محمد حسین استاد آقا روز گذشته در سازمان انتقال خون دیدار و مذاکره کردند.

زهرا داوری معاون دفتر جلب مشارکت‌های مردمی و همکاری‌های بین بخشی اعلام کرد: در این دیدار که بابک یکتاپرست، سرپرست معاونت اجتماعی سازمان نیز حضور داشت زمینه‌های همکاری دو نهاد بررسی و مورد مذاکره قرار گرفت.



وی افزود: در این جلسه مقرر شد همکاری‌های این دو سازمان با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به اهدا کنندگان و اصلاح و توسعه زیرساخت‌های مراکز انتقال خون استان سیستان و بلوچستان گسترش یابد و زمینه انعقاد یک تفاهم نامه با هدف یاد شده میان دو مدیرعامل فراهم شود.



داوری یادآور شد: بنیاد کرامت رضوی، ارائه خدمات اجتماعی، همیاری با نهادها و توانمند سازی و افزایش زیر ساخت‌ها و جلب مشارکت مردمی برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه را از سیاستهای اجرایی خود قرار داده است.