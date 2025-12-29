  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

همکاری بنیاد کرامت رضوی به سازمان انتقال خون

همکاری بنیاد کرامت رضوی به سازمان انتقال خون

مدیرعامل بنیاد کرامت وابسته به آستان قدس رضوی، در ملاقات با مدیرعامل سازمان انتقال خون برای کمک به تقویت زیر ساخت‌های انتقال خون استان سیستان و بلوچستان قول همکاری داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، احمد قره باغیان و محمد حسین استاد آقا روز گذشته در سازمان انتقال خون دیدار و مذاکره کردند.

زهرا داوری معاون دفتر جلب مشارکت‌های مردمی و همکاری‌های بین بخشی اعلام کرد: در این دیدار که بابک یکتاپرست، سرپرست معاونت اجتماعی سازمان نیز حضور داشت زمینه‌های همکاری دو نهاد بررسی و مورد مذاکره قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد همکاری‌های این دو سازمان با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به اهدا کنندگان و اصلاح و توسعه زیرساخت‌های مراکز انتقال خون استان سیستان و بلوچستان گسترش یابد و زمینه انعقاد یک تفاهم نامه با هدف یاد شده میان دو مدیرعامل فراهم شود.

داوری یادآور شد: بنیاد کرامت رضوی، ارائه خدمات اجتماعی، همیاری با نهادها و توانمند سازی و افزایش زیر ساخت‌ها و جلب مشارکت مردمی برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه را از سیاستهای اجرایی خود قرار داده است.

کد خبر 6706099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها