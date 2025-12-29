به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه سهکلاسه روستای دز از توابع شهرستان سرباز که بهدلیل کمبود اعتبار نیمهتمام مانده بود، با مشارکت خیرین و آستان قدس رضوی تکمیل و طی مراسمی ظهر دوشنبه به بهرهبرداری رسید.
حامد اکبرپور مشاور عمرانی بنیاد کرامت رضوی در حاشیه بهرهبرداری از این طرح آموزشی اظهار داشت: در این پروژه، آستان قدس رضوی با ایفای نقش تسهیلگر و هماهنگکننده، زمینه مشارکت یک خیر نیکاندیش و انتقال اعتبار به اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان را فراهم کرد.
وی افزود: اعتبار اختصاصیافته خیر برای تکمیل این مدرسه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است که با این مبلغ، عملیات اجرایی پروژه در فضایی بالغ بر ۱۵۰ متر مربع به پایان رسید.
اکبرزاده تصریح کرد: آستان قدس رضوی بطور مشخص برنامه مستقلی در مدرسهسازی ندارد، اما در صورت وجود پروژههای آموزشی نیمهتمام و یا احساس نیاز به فضای آموزشی جدید با همکاری دستگاههای متولی، بهصورت موردی و مشارکتی وارد عمل میشود.
وی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این مدرسه سهکلاسه، بخشی از نیازهای آموزشی دانشآموزان روستای دز و مناطق پیرامونی را پوشش میدهد.
