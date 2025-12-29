به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندر شریف در نشست هیأت داوران و اعضای کارگروه‌های نشان مشهد الرضا (ع) ضمن تبریک ایام، اظهار کرد: نکته مهم این است که افرادی با نثار عزیزترین چیزشان، فرصت‌هایی را برای ما ایجاد کردند و ما افتخار می‌کنیم که یاد و خاطر آنان را گرامی می‌داریم و هر تلاشی که می‌کنیم برای بزرگداشت آنان است و ان‌شاءالله در این راه ثابت قدم خواهیم بود.

شهردار مشهد ادامه داد: این جلسه یکی از سنگین‌ترین جلسات دوره سوم است و حضور دوستانی که در داوری و هیأت‌های نشان مشهد الرضا شرکت دارند، شایسته تقدیر و تشکر است. افراد زیادی در شهر مشهد پایه‌های اساسی حوزه‌های مختلف هستند و حضورشان در این جریان ارزشمند است.

وی با اشاره به چالش‌های اولیه برگزاری این برنامه گفت: تابستان سال ۴۰۲ که مسئولیت بر عهده گرفته شد، برخی پیشنهاد می‌دادند این فعالیت انجام نشود زیرا ریسک بالایی داشت و ممکن بود حاشیه‌ساز شود. با این حال، دوستان پذیرفتند و امروز این حرکت به مسیر خود ادامه می‌دهد. شاید برخی دلخوری‌ها وجود داشته باشد، اما هیچ‌کس آن را بیان نکرده است و این نشان‌دهنده شخصیت افرادی است که می‌توانند در این ظرف مشارکت کنند.

قلندر شریف افزود: هدف ما از نشان مشهد الرضا (ع)، الگوسازی و جریان‌سازی فرهنگی در حوزه‌های مختلف شامل هویت شهری، جوانان و ایثار و شهادت است و این حرکت باید در شهرهای دیگر کشور نیز توسعه پیدا کند. زیرگروه‌ها ایجاد شده و آئین‌نامه‌ها در حال بررسی و اصلاح هستند تا مسیر ارتقا و رشد برنامه استمرار داشته باشد. این جریان نباید متوقف شود.

شهردار مشهد خاطرنشان کرد: تلاش شد تا ضمن حفظ هویت فرهنگی و شهری، شاخص‌های اثرگذاری و الگوسازی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تقویت شود. در این دوره، توجه ویژه‌ای به ایثار و شهادت صورت گرفته است و ما امیدواریم این حرکت برای نسل‌های آینده الگویی ارزشمند باشد.

وی همچنین به اقدامات زیرساختی و عمرانی اشاره کرد و گفت: علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی، مدیریت شهری با بهره‌گیری از منابع داخلی و ملی، توسعه خطوط مترو، خرید واگن، اورهال و ارتقای بهره‌وری شهر را دنبال می‌کند تا زندگی شهری بهبود یابد و همزمان فرهنگ و هویت شهر حفظ شود.

قلندرشریف افزود: تمام تلاشم این است که این جریان الگوسازی و جریان سازی فرهنگی، پررنگ، ماندگار و در راستای اهداف شهر و شهروندان ادامه یابد و خاطره مفاخر و ایثارگران همواره زنده بماند.