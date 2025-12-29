رادیو تریبون آگاهی در روز بصیرت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه‌های رادیویی به مناسبت روز بصیرت برنامه‌هایی همچون «شکوه بصیرت»، «خط و نشون»، «میدان بصیرت»، «راه روشن»، «سکه صبح»، «آوای بصیرت»، «بینش»، «دور یک میز»، «فتنه تغلب»، «روز بصیرت»، «پیام روز»، «عصری نو» و «روز نهم» را پخش می‌کنند.

شبکه رادیویی ایران به مناسبت روز بصیرت برنامه «شکوه بصیرت» را نهم دی ساعت ۱۵ به صورت زنده از میدان حضرت امام حسین (ع) به تهیه‌کنندگی فاطمه ربانی پخش می‌شود.

برنامه «راه روشن» شبکه رادیویی جوان به نقش تعیین‌ کننده جوانان در این حماسه ماندگار می‌پردازد، نسلی که با هوشیاری، غیرت دینی و بصیرت سیاسی در صحنه حضور داشت و نشان داد جوان ایرانی در لحظات حساس، پیشگام دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های کشور است.

برنامه «روز بصیرت» با محوریت حماسه روز بصیرت و حضور مردم از رادیو فرهنگ پخش می‌شود .برنامه‌های «صبح به وقت فرهنگ» و «سرزمین من» هم با رویکرد ولایت پذیری در تاریخ و نقش آن در راهبری فرهنگی کشور از این شبکه روی آنتن می‌روزد.

رادیو تهران هم‌زمان با سالروز ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، ویژه‌برنامه‌هایی متنوع را روی آنتن می‌برد. در برنامه «دور یک میز» در روز ۸ دی‌ به بررسی عملکرد جریان‌های معاند و پروژه‌های نفوذ برای برهم‌زدن انسجام ملی و اجتماعی می‌پردازد. همچنین برنامه «باغ فیض» با تمرکز بر بصیرت ملت و وحدت آحاد مردم پخش می‌شود و «عصر تهران» با پوشش میدانی مراسم ۹ دی، بازتاب‌دهنده حضور مردم است.

رادیو گفتگو؛ بازخوانی متفاوت

برنامه «فتنه تغلب» با نگاهی متفاوت به فتنه ۸۸ و حماسه مردمی این روز از رادیو گفت‌وگو پخش می‌شود. این برنامه با بهره‌گیری از روایت‌های مستند از جمله روایت حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ابعاد سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای اتفاقات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ را بررسی می‌کند. برنامه‌های «رودرو»، «فرهنگسرای گفت‌وگو»، «تاریخ‌نامه» و «ساعت صفر» هم با محور بصیرت و دفاع مردم از نظام جمهوری اسلامی همراه مخاطبان خواهند بود.

شبکه رادیو اقتصاد برنامه «سکه صبح» را با موضوع بصیرت سیاسی ـ اجتماعی تدارک دیده است. این برنامه در بخش‌های مختلف خود از جمله گفتگوهای کارشناسی و بخش‌های گزارشی، به تبیین ابعاد مختلف بصیرت سیاسی و اجتماعی و نقش آن در حفظ اقتدار و انسجام ملی خواهد پرداخت.

برنامه «روز نهم» رادیو معارف با نگاه به وضعیت سیاسی حاضر و جنگ شناختی موجود بر پایه گفتمان رسانه‌های رقیب، بازخوانی پرونده فتنه ۸۸ و قیام مردم در ۹ دی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

شبکه رادیویی آوا در قالب برنامه «آوای بصیرت» به موضوع حماسه نهم دی می‌پردازد. «آوای بصیرت» در قالب ۲۲ برنامه پنج دقیقه روانه آنتن می‌شود.

شبکه رادیویی پیام برنامه‌هایی همچون «پیام ولایت»، «پیام زندگی» و «پیام روز» را تدارک دیده است.

برنامه‌های «عصر صبا» و «صبح صبا» از تدارکات رادیو صبا است که این دو برنامه با نگاهی اجتماعی و فرهنگی تلاش دارند اهمیت بصیرت در تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی را برای مخاطبان تبیین ‌کنند.

برنامه صبحگاهی «طلوع نور» با موضوع روز بصیرت روانه آنتن رادیو قرآن می‌شود.

برنامه زنده «بینش» با تمرکز بر موضوع بصیرت رسانه‌ای و سواد دیجیتال، نهم دی‌ با هدف واکاوی نگاه مردم به مفهوم بصیرت در فضای رسانه‌ای معاصر از رادیو نمایش پخش می‌شود. فاطمه نیرومند و علیرضا تابان به‌عنوان گوینده در این برنامه حضور دارند.

شبکه رادیویی سلامت مجموعه‌ای از برنامه‌های زنده و ترکیبی را با محوریت بصیرت، آگاهی و ولایتمداری روی آنتن می‌برد و به تبیین مفهوم بصیرت و نقش آگاهی اجتماعی در صیانت از ارزش‌های انقلاب می‌پردازد. برنامه‌های «به زندگی سلام کن، عصری نو، پشت پلک صبح، پیام ولایت و کافه خبر» به این موضوع اختصاص دارند.