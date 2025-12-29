هشدار به تمام شناورهای سبک و سنگین جهت عدم تردد در دریا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اعلام کرد: در تمامی مناطق دریایی جنوب کشور خلیج فارس و دریای عمان به تدریج از دوشنبه بادهای غربی (شمال) شروع میشود و طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه (نهم و دهم دی) شرایط دریایی به شدت خطرناک و طوفانی میشود.
وی افزود: سرعت وزش باد در برخی از نقاط مرکزی خلیج فارس تا بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج به حدود ۶ متر هم میرسد.
حسنزاده گفت: به هیچ وجه چه قایقهای صیادی چه شناورهای سنگین لنجها تردد نداشته باشند که خطر در کمین است.
