به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار داشت: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، از روز گذشته شاهد فعالیت موج دوم بارشها در سطح استان هرمزگان بودهایم. در همین راستا مرکز کنترل و هماهنگی پاسخ استان از روز گذشته در محل استانداری فعال شده و امروز ظهر جلسهای با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران برگزار شد که در آن آخرین گزارشهای مربوط به بارندگیها ارائه شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تشریح جزئیات حادثه غرقشدگی یک دستگاه خودروی آتشنشانی در محور مواصلاتی غورزه – کوشکنار، گفت: این حادثه ارتباطی با منطقه ویژه اقتصادی پارسیان نداشته و در خارج از محدوده جغرافیایی این منطقه رخ داده است.
مهرداد حسنزاده اظهار کرد: در پی بارندگیهای اخیر و آبگرفتگی برخی مسیرهای ارتباطی، یک دستگاه خودروی آتشنشانی متعلق به شرکت پتروشیمی لورچ در جاده مواصلاتی فیمابین روستاهای غورزه به کوشکنار دچار حادثه شد.
وی افزود: این خودرو با وجود شرایط نامساعد جوی و هشدارهای ایمنی، اقدام به عبور از مسیر آبگرفته کرده که در نتیجه گرفتار سیلاب شده است. در این حادثه، جانشین مدیرعامل شرکت پتروشیمی لورچ با وجود انتقال به مرکز درمانی، جان خود را از دست داد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر توجه به هشدارهای ستاد بحران استان تصریح کرد: محل وقوع حادثه نیز خارج از محدوده منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بوده و انتساب این حادثه به این منطقه صحیح نیست.
حسنزاده ادامه داد: در بخش مرکزی شهرستان پارسیان نیز ۷ نفر کوهنورد که در تنگه «شو باریکو» به دلیل طغیان رودخانه در منطقه کوهستانی گرفتار شده بودند، با پیگیری فرماندار شهرستان، تلاش تیمهای جستوجو و نجات و همکاری جوامع محلی، ساعت ۵ صبح امروز بهصورت صحیح و سالم به مرکز شهرستان منتقل شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین از مراجعه دو نفر از اهالی روستای وزیری بخش بی کاه شهرستان رودان به مراکز درمانی خبر داد و گفت: این افراد به دلیل مخاطره صاعقه دچار حادثه شده بودند که خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.
وی با بیان اینکه موارد یادشده، مهمترین اقدامات حوزه امداد و نجات در ۲۴ ساعت گذشته بوده است، تأکید کرد: در حوزه امور زیربنایی، محورهای مواصلاتی و ارتباطات، شرایط استان کاملاً پایدار گزارش شده است.
حسنزاده در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به بارندگی شدید باران و تگرگ، خساراتی در برخی شهرستانها به بخش کشاورزی و امور زیربنایی وارد شده که برآورد و ارزیابی دقیق میزان خسارات در دستور کار قرار دارد و از فردا بهصورت میدانی آغاز خواهد شد.
