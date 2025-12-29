  1. استانها
  2. مازندران
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۲

هشدار پلیس نسبت به پرهیز از سفرهای غیرضروری در راه‌های مازندران

ساری- رئیس پلیس راه مازندران با صدور هشدار جوی سطح نارنجی، از رانندگان خواست تا در شرایط بارش باران و کاهش دما، به ویژه در محورهای کوهستانی استان، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با توجه به لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از عجله و شتاب در رانندگی پرهیز کنند.

وی افزود: همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی برای رانندگی در مسیرهای کوهستانی ضروری است و رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی نقش مهمی در حفظ امنیت رانندگان و دیگر کاربران جاده دارد.

رئیس پلیس راه مازندران همچنین از شهروندان خواست: با توجه به هشدارهای جوی، برنامه‌ریزی سفر خود را با دقت انجام دهند و در صورت امکان از انجام سفرهای غیرضروری اجتناب کنند.

