ارغوانی: هشدار نارنجی هواشناسی برای کاشان و آران و بیدگل صادر شد

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود یک سامانه بارشی طی فردا سه شنبه (۹ دیماه) اظهار کرد: بارش برف و باران، رعد و برق، مه، باد شدید در بیشتر مناطق شهرستان کاشان و آرانوبیدگل پیش بینی شده که با توجه به سرعت بالای عبور این سامانه و احتمال مخاطرات محیطی، هشدار نارنجی (سطح آماده باش) صادر شده است.
وی با بیان اینکه بارشها قبل از ظهر و باد شدید در ساعات اولیه بعدازظهر انتظار میرود، ابراز کرد: این سامانه با سرما همراه بوده که در صورت مهیا بودن شرایط، حتی بارش برف در بخشهایی از شهر کاشان هم دور از انتظار نیست.
رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: بعد از عبور این سیستم در اواخر این روز کاهش محسوس دما و یخبندان شبانه آغاز شده و تا ساعات صبحگاه روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه سه روز پایانی هوا شرایط پایداری، سکون و بدون بارش پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: این وضعیت احتمال مخاطراتی چون اختلال در ناوگان حمل و نقل لغزندگی و یخبندان جادهها بویژه در گردنههای کوهستانی به سبب کاهش دما و بارش برف، آب گرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی احتمال افزایش غلظت آلایندهها، احتمال خسارت به سازههای موقت و محصولات و ماشین آلات کشاورزی وجود دارد.
ارغوانی تاکید کرد: توصیه میشود شهروندان از سفرهای غیر ضروری پرهیز نموده و در صورت عبور از گردنههای برف گیر مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی بویژه در نواحی سردسیر داشته باشند و همچنین از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها و از فعالیتهای کوه نوردی خودداری گردد؛ همچنین آمادگی نیروهای امدادی راهداری و شهرداریها، عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات و حاشیه مسیلها کنترل دمای گلخانه و باغات و صنعت کشاورزی در سطح دو شهرستان توصیه شده است.
