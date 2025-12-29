  1. استانها
  2. همدان
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۸

همدان میزبان همایش مردمی «پدران آسمانی» در روز پدر

همدان- مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان گفت: همایش «پدران آسمانی» به مناسبت میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع) و روز پدر و با محوریت نقش‌آفرینی فرزندان شهدا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانی‌مهر بعدازظهر دوشنبه با اشاره به برگزاری همایش پدران آسمانی به مناسبت میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، اظهار کرد: این همایش به ابتکار و پیگیری جمعی از فرزندان شهدا و با رویکرد مردمی طراحی شده و تلاش دارد بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی و تعمیق پیوند فرزندان شهدا فراهم کند.

ربانی‌مهر با تأکید بر اینکه شهدا ستون‌های استوار امنیت و آرامش امروز کشور به شمار می‌روند، افزود: تکریم خاندان شهدا و ایثارگران، صرفاً یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه مسئولیتی ملی و اجتماعی است که باید در قالب برنامه‌های اثرگذار و ماندگار دنبال شود.

وی افزود: همایش پدران آسمانی در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و تبیین نقش بی‌بدیل آنان در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و روحیه همدلی در جامعه کمک کند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: هرچند محور اصلی این برنامه، مشارکت مردمی و نقش‌آفرینی مستقیم فرزندان شهداست، اما انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول استان، در برگزاری مطلوب و شایسته این همایش همکاری لازم را داشته باشند.

