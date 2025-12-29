افشای فساد گسترده درحوزه مدیریت پسماند بابل؛ اموال به بیت المال برگردد

حجت‌الاسلام مجتبی روحانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افشای فساد گسترده در حوزه مدیریت پسماند این شهر، از نقش برخی پیمانکاران، عوامل شهرداری و اعضای شورای شهر در ارائه صورت‌وضعیت‌های صوری و تضییع گسترده بیت‌المال خبر داد و از ورود دقیق و قاطع پلیس اقتصادی استان در شناسایی و برخورد با این شبکه فساد قدردانی کرد.

امام جمعه بابل با اشاره به برخورد قاطع با مفسدان در شورای شهر بابل، مسئله پسماند را یکی از معضلات جدی و ریشه‌دار شهرهای استان مازندران از جمله بابل دانست و گفت: یکی از مشکلات بزرگ شهرهای ما، نحوه مدیریت پسماند است. زباله‌ها توسط پیمانکاران از منازل جمع‌آوری و سپس برای دفن، کمپوست یا سایر فرآیندهای مربوطه به مراکز مشخص منتقل می‌شد، اما متأسفانه در این مسیر خیانت‌های بزرگی صورت گرفت

وی افزود: این پیمانکاران با ساخت و پاخت‌هایی که در فرآیند حمل‌ونقل و به‌ویژه توزین زباله‌ها انجام می‌دادند، صورت‌ وضعیت‌های غیرواقعی به شهرداری ارائه می‌کردند و در قبال آن مبالغ کلانی دریافت می‌شد؛ در حالی که این ارقام واقعی و حقیقی نبود.

امام جمعه بابل تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که برخی از این پرداخت‌ها به نام افرادی انجام می‌شده که وجود خارجی نداشتند و کارت‌های بانکی آنان در اختیار افراد دیگر بوده است. متأسفانه این مبالغ کلان از منابع عمومی شهرداری پرداخت می‌شد، اما با وجود این هزینه‌ها، مشکل پسماند شهر نه‌تنها حل نشد بلکه همواره با چالش‌های جدی مواجه بود.

امام جمعه بابل با قدردانی از ورود پلیس اقتصادی استان به این پرونده اظهار داشت: خوشبختانه چند ماهی است پلیس اقتصادی با دقت، جدیت و زحمت فراوان وارد این موضوع شده و ریشه ارتباطات مالی، میزان مبالغ رد و بدل شده، سکه‌ها و سایر اموال نامشروع را شناسایی کرده است. بنده شخصاً از فرماندهی فراجای استان بابت این اقدام شجاعانه و دقیق تقدیر کردم.

حجت‌الاسلام روحانی با اشاره به نتایج تحقیقات گفت: در جریان این رسیدگی‌ها، برخی از اعضای شورای شهر بابل نیز درگیر این فساد شناخته شدند. علاوه بر آن، متأسفانه فساد شهردار وقت نیز از جمله مسائل مطرح‌شده در این پرونده است که طبق اظهارات سخنگوی محترم قوه قضائیه، اعترافات لازم در این خصوص انجام شده و مبالغی از طریق حساب‌های واسطه، از جمله بستگان، منتقل می‌شده است.

وی ادامه داد: در بازجویی‌ها، برخی افراد به دریافت ۵۰، ۱۰۰ سکه و حتی بیش از آن اعتراف کرده‌اند و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند. برخی دیگر هم در آستانه دستگیری قرار دارند. این خیانت‌ها عمدتاً در دستکاری تناژ زباله، حمل‌ونقل و تحویل آن و با تبانی برخی عوامل شهرداری و شورا انجام می‌شد که منجر به ورود پول‌های کلان به جیب افراد خاص شده است.

امام جمعه بابل خاطرنشان کرد: این فساد متأسفانه سال‌ها در قالب پیمانکاران ریشه دوانده بود، اما با ورود جدی پلیس اقتصادی، بخش عمده این شبکه شناسایی شده و پرونده‌ای قطور و مستند در این زمینه تشکیل شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله با تکمیل روند قضائی، اموال تضییع‌شده به بیت‌المال بازگردد و حقوق مردم تأمین شود. از همه مسئولانی که نسبت به شفاف‌سازی و پیگیری این موضوع اهتمام دارند، تشکر می‌کنم.