  1. استانها
  2. یزد
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸

نجات کوهنورد مصدوم در برفخانه طزرجان

نجات کوهنورد مصدوم در برفخانه طزرجان

یزد_ معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان یزد گفت: در پی سرخوردن و سقوط یک کوهنورد در مسیر جهادی برفخانه طزرجان، فرد مصدوم پس از دریافت کمک‌های اولیه با بسکت به پایین کوه منتقل کردند.

سید علی طباطبایی‌فر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۰:۲۰ صبح امروز، مرکز کنترل عملیات اضطراری (EOC) از سقوط یک کوهنورد بر اثر لغزندگی مسیر برفی و یخی در ارتفاعات طزرجان اطلاع یافت که بلافاصله تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان شهرستان تفت به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه، کوهنوردی که دچار ترومای سر و گردن و شکستگی در فک و صورت شده بود، پس از دریافت کمک‌های اولیه در محل حادثه، توسط امدادگران هلال‌احمر و با استفاده از بسکت کوهستانی به نقطه امن انتقال یافته و جهت ادامه درمان به نیروهای اورژانس تحویل داده شد.

نجات کوهنورد مصدوم در برفخانه طزرجان

طباطبایی‌فر ضمن قدردانی از همکاری نیروهای امدادی و انتظامی، تصریح کرد: صعود به ارتفاعات در شرایط یخبندان نیازمند تجهیزات مناسب و دانش فنی است. کوهنوردان باید پیش از حرکت، از وضعیت جوی و مسیر صعود اطمینان حاصل کرده و در صورت بروز حادثه، با شماره ۱۱۲، ندای امداد هلال‌احمر، تماس بگیرند تا نیروهای امدادی سریعاً امدادرسانی کنند.

این عملیات با حضور به‌موقع تیم‌های امداد کوهستان شهرستان تفت و همکاری نیروهای اورژانس و انتظامی با موفقیت به پایان رسید.

کد خبر 6711274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها