نجات کوهنورد مصدوم در برفخانه طزرجان

سید علی طباطبایی‌فر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۰:۲۰ صبح امروز، مرکز کنترل عملیات اضطراری (EOC) از سقوط یک کوهنورد بر اثر لغزندگی مسیر برفی و یخی در ارتفاعات طزرجان اطلاع یافت که بلافاصله تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان شهرستان تفت به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه، کوهنوردی که دچار ترومای سر و گردن و شکستگی در فک و صورت شده بود، پس از دریافت کمک‌های اولیه در محل حادثه، توسط امدادگران هلال‌احمر و با استفاده از بسکت کوهستانی به نقطه امن انتقال یافته و جهت ادامه درمان به نیروهای اورژانس تحویل داده شد.

طباطبایی‌فر ضمن قدردانی از همکاری نیروهای امدادی و انتظامی، تصریح کرد: صعود به ارتفاعات در شرایط یخبندان نیازمند تجهیزات مناسب و دانش فنی است. کوهنوردان باید پیش از حرکت، از وضعیت جوی و مسیر صعود اطمینان حاصل کرده و در صورت بروز حادثه، با شماره ۱۱۲، ندای امداد هلال‌احمر، تماس بگیرند تا نیروهای امدادی سریعاً امدادرسانی کنند.

این عملیات با حضور به‌موقع تیم‌های امداد کوهستان شهرستان تفت و همکاری نیروهای اورژانس و انتظامی با موفقیت به پایان رسید.