مدارس ابتدایی همدان فردا سه شنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، در پی دریافت گزارشهای هواشناسی و با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و برودت هوا، تمامی کودکستانهای استان همدان در روز سهشنبه ۹ دیماه تعطیل اعلام میشود.
این اطلاعیه میافزاید: بر اساس این تصمیم، فعالیت آموزشی مراکز پیشدبستانی و مدارس ابتدایی سطح استان نیز در همین روز (نوبت صبح و بعدازظهر) بهصورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزش مجازی برگزار خواهد شد.
مدارس ابتدایی همدان امروز دوشنبه نیز به دلیل سرمای شدید غیرحضوری بودند.
