  1. استانها
  2. همدان
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۰

مدارس ابتدایی همدان فردا سه شنبه غیرحضوری شد

مدارس ابتدایی همدان فردا سه شنبه غیرحضوری شد

همدان- سرمای هوا مهدهای کودک همدان را برای فردا سه شنبه تعطیل و فعالیت پیش دبستانی ها و مدارس ابتدایی را غیرحضوری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، در پی دریافت گزارش‌های هواشناسی و با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و برودت هوا، تمامی کودکستان‌های استان همدان در روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه تعطیل اعلام می‌شود.

این اطلاعیه می‌افزاید: بر اساس این تصمیم، فعالیت آموزشی مراکز پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی سطح استان نیز در همین روز (نوبت صبح و بعدازظهر) به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزش مجازی برگزار خواهد شد.

مدارس ابتدایی همدان امروز دوشنبه نیز به دلیل سرمای شدید غیرحضوری بودند.

کد خبر 6706640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها