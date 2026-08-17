به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پالیتیکو، شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین در جریان سفر ماه آینده خود به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، برنامه‌ای برای سفر به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نخواهد داشت.

به گفته ۴ فرد مطلع از برنامه سفر رئیس جمهور چین، وی که قرار است ۲۴ سپتامبر (۲ مهر ماه) در واشنگتن با ترامپ دیدار کند، هیچ برنامه‌ای برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل که از ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور ماه) با گردهمایی سران کشورهای جهان برای یک هفته سخنرانی و دیدارهایی با مقامات دولت آمریکا آغاز می‌شود، ندارد.

بر اساس اعلام این رسانه، حضور شی در آمریکا تنها به دیدار با ترامپ در روز ۲۴ سپتامبر محدود خواهد بود.