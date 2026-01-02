خبرگزاری مهر -گروه هنر-آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که افتاده، بیان کنیم. جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود. بر این اساس، نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی و همچنین برخی نمایشگاه‌ها و رویدادهای هفته خواهیم داشت.

تابلوهای واحد خاکدان در آلمان سرقت شد؟

در هفته‌ای که گذشت، نازنین الله‌وردی هنرمند نقاش و همسر واحد خاکدان در یک بیانیه از سرقت تابلوهای نقاشی مرحوم خاکدان در آلمان خبر داد.

وی در این بیانیه نوشت: «بدین وسیله به اطلاع می‌رسانم تعدادی تابلوی نقاشی اثر واحد خاکدان از منزل او در آلمان به سرقت رفته و اقدامات قانونی در حال انجام هست. خواهشمندم در صورتی‌که قصد خرید کارهای قدیمی‌تر این هنرمند را دارید ابتدا با اینجانب نازنین الله وردی همسر ایشان یا گالری ماه تماس گرفته و از دزدی نبودن اثر اطمینان حاصل فرمایید.

در صورت خرید و فروش تابلوهای به سرقت رفته چه در ایران و چه در آلمان با توجه به مدارک و مستندات جمع آوری شده و لیست تنظیم شده آثار مسروقه، اقدامات قانونی توسط وکلای محترم اینجانب در هر دو کشور انجام خواهد شد.»

واحد خاکدان هنرمند نقاش که در زمینه نقاشی هایپررئالیست تحولی شگرف ایجاد کرده بود، بر اثر سرطان مری، اول آبان ۱۴۰۴ درگذشت. واحد خاکدان متولد آذرماه ۱۳۲۹ در تهران و دیپلم هنرستان هنرهای زیبایی تهران و لیسانس معماری داخلی دانشکده هنرهای تزئینی دارد. او در اوایل دهه شصت شمسی به آلمان مهاجرت کرد و پس از آن در ایران و آلمان زندگی و کار می‌کرد. نقاشی‌های واحد خاکدان عکس‌گونه و رازآمیزند و شمه‌هایی از رئالیسم جادویی دارند. او از کودکی به‌واسطه پدرش، ولی‌الله خاکدان که از پیشگامان طراحی صحنه ایران بود با هنر خو گرفت.

به نظر می‌رسد که خرید آن تعداد آثار واحد خاکدان که نزد خانواده آن مرحوم یا در امانت دوستان اوست، قبل از انجام مراحل قانونی انحصار وراثت، ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.

بلاتکلیفی هنرمندان میکس‌مدیا در بازار هنر تجسمی!

هفته گذشته، نشست تحلیلی نمایشگاه «کتگوری» با بررسی جایگاه هنرمندان میکس‌مدیا و نقد آثار ناصر شاکری که نمایشگاه آثارش در گالری پاییز خانه هنرمندان ایران برپاست، برگزار شد.

در این نشست، عبدالحمید پازوکی هنرمند نقاش و مدرس دانشگاه، محمدعلی سجادی فیلمساز و نقاش، مسعود فروتن گوینده، بازیگر و مجری و تارا نظم علیزاده هنرمند نقاش حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را درباره آثار ناصر شاکری و روند خلق آنها و همچنین میکس‌مدیا بیان کردند.

ناصر شاکری هنرمند نقاش در این نشست گفت: من با متر متداول و بیمار فضای هنر ایران مشکل دارم که می‌گویند در یک چارچوب قرار بگیرم که آثارم نمایش داشته باشد. من چرا خانه هنرمندان ایران را انتخاب کردم؟ فقط بحث هزینه نیست، چراکه اینجا تنها جایی است که احساس کردم بی‌طرف است و من هم بی ‌طرفم. هنرمندی که هر بار مدیاهای مختلف را میکس می‌کند، در ایران بلاتکلیف است. من عضو انجمن فلان یا رئیس انجمن فلان نیستم، چون نمی‌خواهم هیچ‌کدام از اینها باشم. من می‌خواهم هر بار از مدیایی که می‌تواند کمکم کند، استفاده کنم یا آن را در کارم به اجرا بگذارم. این موضوع تعریف مشخصی ندارد؛ در دنیا هنرمندانی که روی موضوعات بین‌رشته‌ای کار می‌کنند، بنیادهایی برای آثارشان وجود دارد، ولی من شخصاً دنبال این هستم که تجربه و خلاقیتم را آزادانه ارائه دهم. نکته دیگر این است که در ایران هنوز یک نشریه تخصصی برای نقد تجسمی روزمره وجود ندارد و این خلا همواره احساس می‌شود.

آغاز نمایشگاه‌های هنری در آدینه

نمایشگاه گروهی «در جستجوی رازی کهن» در گالری سیحون، نمایشگاه «لویاتان» در گالری هما، نمایشگاه «پرنده‌ها» در گالری سو، نمایشگاه «از خاک وهم در هوای زوال» در گالری والی، نمایشگاه «اعترافاتی به ماه» در گالری نیان، نمایشگاه «میان دیدن و بودن» در گالری احسان، نمایشگاه «شکل سوم» در گالری بستان و نمایشگاه گروهی «سلفی» در گالری بزم، از جمله نمایشگاه‌هایی هستند که عصر جمعه ۱۲ دی افتتاح می‌شوند.