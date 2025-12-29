به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در جلسه شورای کشاورزی سمنان که در محل سالن جلسات شهید محمود اخلاقی فرمانداری شهرستان برگزار شد، بر ضرورت تبادل داده‌ها و آمار میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی و هماهنگی بین‌بخشی، نقش مهمی در تسریع روند انجام امور و حل مسائل شهرستان دارد.

وی گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اطلاعات و آمار مورد نیاز را در اختیار یکدیگر قرار دهند تا روند انجام امور با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

فرماندار سمنان با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه کشاورزی و خدمات مرتبط افزود: جلسه‌ای مجزا به‌منظور بررسی مشکلات کشتارگاه شهرستان تشکیل خواهد شد تا تصمیمات لازم برای رفع موانع موجود اتخاذ شود.

صمیمیان با اشاره به اجرای الگوی کشت در شهرستان تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵ میلیون مترمکعب آب کشاورزی تخصیص یافته است، در حالی که بر اساس برآورد انجام شده، تأمین آب در این بخش نیازمند پیگیری جدی است.

وی همچنین به وضعیت اعتبارات شهرستان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۹۱ درصد از اعتبارات شهرستان سمنان تخصیص یافته و پیگیری لازم برای جذب مابقی اعتبارات در حال انجام است.

فرماندار سمنان افزود: نیاز سالانه شهرستان سمنان به آب شرب حدود ۱۸ میلیون مترمکعب است که با توجه به جمعیت شهرستان، نسبت به سایر شهرستان‌ها رقم پایین‌تری محسوب می‌شود.

صمیمیان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم پیگیری مشکلات پارک مسافر تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با پیگیری مستمر، نسبت به رفع مشکلات ایجادشده در این مجموعه اقدام کنند.