به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل، دستیار دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور و جمعی از مسئولان، از خدمات پروانه رضاقلیزاده تجلیل و روزبه فتاحی بهعنوان سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان معرفی شد.
ابراهیم امامی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل در این مراسم اظهار کرد: کتابخانهها نقشی مؤثر را در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای دانایی برعهده دارند و باید از ظرفیت کتابخانههای عمومی در محلات برای پیشبرد این هدف بهره گرفت.
وی کتابخانهها را مجموعههای ارزشمند فرهنگی دانست و اظهار کرد: طراحی رویدادهای فرهنگی، تشکیل گروههای مطالعاتی و تمرکز بر انسجام و وفاق اجتماعی از نیازهای امروز جامعه است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل افزود: کتابخانههای عمومی بهعنوان محوریترین نهاد در توسعه شاخصهای فرهنگی و کتابخوانی مطرح هستند.
امامی با اشاره به نقش مردم در همراهی با برنامههای فرهنگی، بیان کرد: در همه امور نیازمند همراهی مردم هستیم و نماد این همراهی در جنگ ۱۲ روزه نشان داده شد، بهطوری که مردم بصیر با بینش عمیق و هویت تاریخی و اجتماعی در اتحاد و انسجام ملی نقشآفرینی کردند.
