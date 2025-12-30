به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با نماینده ویژه وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: اهمیت راهبردی مرزهای مشترک با کشور آذربایجان در زمینههای اقتصادی و سیاسی زیاد است و حمایت و پیگیریهای وزارت امور خارجه در زمینه راهاندازی منطقه آزاد تجاری و سرمایهگذاری در شمال استان میتواند به تقویت مراودات دو کشور کمک کند.
وی ایجاد بارانداز لجستیکی - ریلی در منطقه تازهکند پارسآباد مغان را از نیازهای اساسی توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: پیگیری و رایزنیهای لازم از سوی دستگاه دیپلماسی کشور به تسریع روند این پروژه مشترک کمک میکند.
نماینده عالی دولت در استان اردبیل با تشریح سفر اخیر خود همزمان با وزیر امور خارجه به جمهوری آذربایجان، بیان کرد: اشتراکات دو ملت سبب شده در برخی مسائل اقتصادی و تجاری به فهم مشترک برسیم و گفتوگو و همکاری با کشوری که بیشترین مرز را با استان اردبیل دارد، میتواند نقش مهمی در تقویت مراودات تجاری، مرزی و اقتصادی ایفا کند.
امامی یگانه با بیان اینکه سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزه کشت گلخانهای و ایجاد شهرکهای گلخانهای در حال اجرا است، تصریح کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، در آینده سطح زیرکشت گلخانهای استان به بیش از ۱۶۰۰ هکتار خواهد رسید که ایجاد بارانداز ریلی برای صادرات محصولات، ضرورتی انکارناپذیر است و ادامه مسیر راهآهن از اردبیل به پارسآباد نیز در همین راستا اهمیت ویژهای دارد.
در این دیدار، نماینده ویژه وزیر امور خارجه نیز با قدردانی از تلاشهای استاندار اردبیل، حضور هیأتهای اقتصادی و سیاسی استان در جمهوری آذربایجان را اقدامی مؤثر در بهبود روابط دو کشور برشمرد و بر تقویت دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اردبیل تأکید کرد.
محسن موحدی قمی با بیان اینکه تعاملات مرزی و بینالمللی باید با بهرهگیری از ظرفیت استانهای مرزی توسعه یابد، تصریح کرد: توسعه پایدار این استانها نقش مهمی در تقویت مراودات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با همسایگان دارد.
