به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی استان با بیان اینکه هم‌اکنون ۸۱ باب کتابخانه عمومی در سطح استان فعال است، اظهار کرد: بیش از ۴۳هزار نفر از شهروندان عضو این کتابخانه‌ها هستند که این ظرفیت باید با برنامه‌ریزی هدفمند بیش از پیش تقویت شود.

وی با تأکید بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌ای، افزود: اعتبارات لازم برای تسریع در تکمیل کتابخانه‌های عمومی پارس‌آباد و خلخال پیش‌بینی و تأمین خواهد شد.

استاندار اردبیل همچنین بر لزوم پرداخت سهم نیم‌درصدی درآمد شهرداری‌ها به کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد و گفت: اجرای این تکلیف قانونی با جدیت پیگیری می‌شود تا در تأمین منابع پایدار برای توسعه خدمات کتابخانه‌ای و ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی موثر واقع شود.

امامی یگانه با بیان اینکه کتاب باید در متن زندگی مردم و اوقات فراغت آنان جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، بیان کرد: ترویج فرهنگ مطالعه نیازمند همکاری همه دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای است.

وی با تاکید بر اینکه گسترش فضای مجازی نباید موجب فاصله گرفتن جامعه از مطالعه کتاب شود، تصریح کرد: اطلاعات پراکنده و غیرمنسجم موجود در فضای مجازی نمی‌تواند جایگزین محتوای علمی، مستند و طبقه‌بندی‌شده کتاب باشد.

استاندار اردبیل مطالعه کتاب را از عوامل مهم ارتقای دانش و توانمندی‌های فردی دانست و گفت: کتاب با افزایش تمرکز ذهن، تعمیق قدرت تحلیل و ساماندهی اطلاعات، نقش مؤثری در رشد فکری و فرهنگی افراد و توسعه سرمایه انسانی جامعه ایفا می‌کند.

امامی یگانه بیان کرد: با اجرای برنامه‌های هدفمند، توسعه کتابخانه‌های عمومی و مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی، می‌توان زمینه افزایش سرانه مطالعه و نهادینه شدن فرهنگ کتاب‌خوانی در استان را فراهم کرد.