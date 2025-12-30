خبرگزاری مهر، گروه استانها -راضیه سالاری: در فصلی از تاریخ جمهوری اسلامی که دشمنان با تحریک آشوبهای خیابانی و جنگ روانی گسترده، تصور فروپاشی نظام را در سر میپروراندند، مردم ایران در نهم دیماه سال ۱۳۸۸، با خیزشی خودجوش و فراگیر، صحنه گردان اصلی عرصه سیاست شدند. این حرکت عظیم، که از بطن اقشار مختلف جامعه و با محوریت وفاداران به آرمانهای امام و شهدا شکل گرفت، پاسخی قاطع به آشوبگران و مدعیان بود.
طوفان خروش مردمی در ایران
تصاویر به یادماندنی از راهپیمایی میلیونی نهم دی، که قلب تپنده پایتخت را فراگرفت، تنها نمایش عدد و جمعیت نبود؛ بلکه صحنهای نمادین از پیوند ناگسستنی ملت با رهبری و ارزشهای انقلاب بود. حضور یکپارچه مردم در آن روز تاریخی، توطئهای را که قصد ایجاد شکاف بین ملت و نظام داشت، در نطفه خفه کرد و نقشه شوم ایجاد جنگ داخلی را به کلی بیاثر نمود. این روز بزرگ، فراتر از یک واکنش سیاسی مقطعی، به تجدید میثاق ملی با آرمانهای والای امام خمینی (ره) و شهیدان تبدیل شد. مردم در این روز، با شعارهای خود، بار دیگر وفاداری به اصل «نه شرقی، نه غربی» و استقلال کشور را فریاد زدند و نشان دادند که حافظان اصلی انقلاب، تودههای میلیونیای هستند که دل در گرو اسلام و ایران دارند.
درس همیشگی برای دوستان و دشمنان
۹ دی به عنوان یک سند زنده و درسی تاریخی، همواره یادآور این حقیقت است که هرگاه امنیت ملی و وحدت کشور در معرض تهدید قرار گیرد، مردم ایران یکپارچه و هوشیار به میدان خواهند آمد. این روز، خط بطلانی بر تمام محاسبات دشمنان برای نفوذ و ایجاد تفرقه است و به دوستان نشان میدهد که پشتوانه این نظام، مردمی است که با بصیرت و ایثار، از دستاوردهای انقلاب اسلامی پاسداری میکنند.
۹ دی، نماد بلوغ سیاسی و بصیرت اجتماعی مردم ایران است
علیرضا دادیپور درگزی، با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی، این روز را نشانهای از آگاهی و وحدت جوانان در مقابله با فتنههای دشمنان انقلاب دانست و بر نقش سازنده نسل جوان در تبیین تاریخ کشور تأکید کرد.
مدیر خانه جوان شهرستان بندرعباس در گفتوگو با خبرنگار مهر، این روز را نماد ماندگار بیداری و بلوغ سیاسی نسل جوان و جامعه ایران معرفی کرد و با اشاره به نقش محوری جوانان در حماسه ۹ دی گفت: حضرت آگاهانه و شجاعانه جوانان کشور در آن دوره، که با درک عمیق از شرایط اجازه ندادند غبار فتنه مسیر انقلاب را منحرف کند، اصلیترین عامل ماندگاری این روز تاریخی بود.
وی افزود: جوانان در آن روز ثابت کردند که تنها تماشاگر تاریخ نیستند، بلکه میتوانند سازندگان تحولات بزرگ باشند. حضور بهموقع و بصیرتمحور آنها بزرگترین طراحیهای دشمنان را بیاثر کرد.
مدیر خانه جوان بندرعباس با اشاره به پیام حماسه ۹ دی برای نسل امروز تصریح کرد: قدرت واقعی جوانان در تحلیل درست، آگاهی و حضور مسئولانه در صحنههای ملی است. این رویداد نشان داد که وقتی نسل جوان با هوشیاری وارد میدان شود، هیچ توطئهای در برابر اراده آنان پایدار نمیماند.
دادیپور درگزی در پایان بر ضرورت بازخوانی و تبیین این رویداد تاریخی برای نسل جدید تأکید و خاطرنشان کرد: اگر واقعه ۹ دی به شکل صحیح برای جوانان روایت شود، به چراغ راهی برای تشخیص حق از باطل و شناخت دوست از دشمن تبدیل خواهد شد. این رسالت مهم بر عهده نهادهای فرهنگی و جوانمحور کشور است.
حماسه ۹ دی، طلسم شکنی فتنه و اعلان جنگ مردمی علیه پروژههای استعماری بود
استاد فقه و اصول حوزه علمیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها پارسیان، حماسه ۹ دی را تجلیگاه «فقه میدانی» و خیزشی تاریخی خواند که با محوریت طلاب و دانشجویان انقلابی، نه تنها فتنهای بزرگ را خنثی کرد، بلکه عصر جدیدی از مقابله هوشمندانه امت اسلامی با شبکه پیچیده استکبار را نوید داد.
سیده زینب موسوی در گفتوگو خبرنگار مهر اظهار کرد: از منظر فقه سیاسی شیعه، که ریشه در تعالیم قرآن و عترت دارد، «شناخت فتنه» و ابعاد پنهان آن، نخستین واجب برای مقابله با آن است. حماسه ۹ دی، درسی عملی بود که نشان داد طلاب و دانشجویان با بصیرتی که از معارف ناب دینی کسب کردهاند، توانستند پشت نقابهای فریبنده فتنهگران را ببینند و توطئه بزرگ برای براندازی نرم نظام را شناسایی کنند. این شناخت، آنان را از حالت انفعال خارج و به بازیگران اصلی میدان تبدیل کرد.
وی با تأکید بر اینکه دفاع از کیان نظام اسلامی، یک تکلیف شرعی برعهده همه آحاد ملت، به ویژه اصحاب علم و معرفت است، افزود: در آستانه ۹ دی، فتوای واضح رهبری معظم انقلاب مبنی بر لزوم مقابله با فتنه، همانند نوری راهنما بود. اما آنچه این فرمان را به حماسهای تبدیل کرد که جهان را تحت تأثیر قرار داد، اجرای داوطلبانه، گسترده و خودجوش این حکم فقهی توسط بدنه حوزه و دانشگاه بود. آنان با پای خود به میدان آمدند و نشان دادند که فقه شیعه، فقهی زنده، میدانمحور و مسئلهمحور است.
این استاد حوزه علمیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها پارسیان، نقش دانشجویان را در این حماسه، «خطشکنی در پیچیدهترین جبهه جنگ نرم» توصیف کرد و گفت: دانشجویان متعهد، با درک درست از شرایط و با ابزارهای روشنگرانه، به میدان آمدند و حقیقت را علیه دریایی از تحریفات رسانهای استکبار و عناصر داخلی آن فریاد زدند. این اقدام، ثابت کرد که دانشگاه میتواند و باید به سنگری در برابر نفوذ فرهنگی و تهاجم فکری دشمن تبدیل شود. همگرایی بینش دینی طلاب و شعاع فکری دانشجویان در آن روز، ترکیبی شکستناپذیر ساخت.
۹ دی؛ نقطه عطف در تقابل تمدنی اسلام و استکبار
موسوی با فراتر بردن تحلیل از سطح ملی به فراملی، اظهار داشت: پیام ۹ دی، تنها یک پیام داخلی نبود. این حماسه، یک «تمدنشکنی» بود. استعمارگران با سرمایهگذاری سنگین روی پروژههایی مانند براندازی نرم، انقلابهای رنگی و ایجاد گسست بین ملت و حکومت، در پی نابودی الگوی موفق نظام اسلامی بودند. خیزش ۹ دی، به معنای شکست کامل این پروژه و اعلان جنگ مردمی علیه تمامی شگردهای استعماری بود. این رویداد، به تمام ملتهای مستضعف جهان نشان داد که با وحدت، بصیرت و پیروی از رهبری دینی میتوان در برابر ماشین عظیم تبلیغاتی و سیاسی استکبار ایستاد و آن را به عقب راند.
وی در پایان با نگاهی آیندهنگرانه خاطرنشان کرد: فقه ژرفنگر ما، تنها به حل معضل امروز نمیاندیشد، بلکه افقهای دورتر را ترسیم میکند. ۹ دی به ما آموخت که هر فتنهای، اگرچه خنثی شود، آخرین توطئه دشمن نیست. اما همین مسیر، مسیر نابودی تدریجی پلیدی استعمارگران است. هر بار که امت اسلامی با بصیرت، توطئهای را خنثی میکند، گامی به جلو و دشمن گامی به عقب برمیدارد. وظیفه ما امروز، تربیت نسل جدیدی از طلاب و دانشجویان بصیر است که بتوانند فتنههای پیچیدهتر فردا را نیز شناخته و خنثی کنند و این راه تا نابودی کامل باطل ادامه دارد.
نهم دی، میثاق دوباره امت با ولایت
مسئول امور بانوان دفتر نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با تأکید بر نقش تاریخی و سرنوشتساز بانوان انقلاب، حضور گسترده در مراسم نهم دی را تکلیف شرعی، حرکت هوشمندانه برای حفظ امنیت و اقدام عملی دفاع از معیشت مردم در برابر جنگ اقتصادی دشمنان توصیف کرد.
نرگس بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت این روز به عنوان «روز میثاق امت با ولایت»، اظهار کرد: نهم دی ماه، تجلیگاه عظمت امت بزرگ و تاریخساز ایران اسلامی و روایتگر حماسهای است که مردم عادی از همه اقشار در سال ۱۳۸۸ آفریدند.
وی افزود: این روز، نماد حیاتی وفاداری به نظام و سدی محکم در برابر ناآرامیهاست و حضور پررنگ در آن، تنها یک گردهمایی سیاسی نیست، بلکه یک میثاق دینی و تکلیف شرعی در برابر ولی فقیه زمان محسوب میشود.
مسئول امور بانوان دفتر نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به شرایط سخت معیشتی و فشارهای اقتصادی بر مردم، تصریح کرد: ما میدانیم و میبینیم که زندگی برای مردم سخت است. اما این مشکلات، تصادفی نیست؛ بلکه استراتژی دقیق دشمنی است که پس از ناتوانی در میدان امنیت و اقتدار نظامی، تمام توان خود را بر جنگ اقتصادی و روانی متمرکز کرده تا با ایجاد یأس و اختلاف، ملت را از پشتیبانی نظام و رهبری خود خسته کند.
بیگلری خاطرنشان کرد: دشمن درصدد ایجاد یک دوگانگی دروغین بین حل مشکلات معیشتی و حفظ استقلال ملی است. در چنین شرایطی، مراسم نهم دی یک عملیات روانی متقابل و اقدامی عملی برای دفاع از معیشت است. حضور گسترده ما پیام واضحی دارد: فشارهای شما بر عزم ما برای مقاومت و ساختن اقتصاد متکی به داخلی افزوده است.
وی ادامه داد: هر پرچمی که در نهم دی برافراشته میشود، در واقع حمایتی از تولید داخلی و اخطاری به دشمن است که میخواهد نان را از سفره ما کم کند. این قدرتنمایی، اراده ملی برای عبور از مشکلات اقتصادی را نشان میدهد و روحیه جدیدی به جامعه و مدیران برای تلاش بیشتر میبخشد.
این مقام مسئول با هشدار نسبت به عواقب سستی در این آزمون بزرگ، تأکید کرد: اگر در این آزمون بزرگ، پشت نظام و رهبری نایستیم، دشمن جسورتر شده و فشارها را چند برابر خواهد کرد. هدف نهایی آنان، تغییر نظامی است که در برابر زورگویی جهانی تسلیم نمیشود. آیا فکر میکنیم تحت سلطه دشمنان، وضعیت بهتری خواهیم داشت؟
بیگلری در پایان، حضور بانوان و همه اقشار مردم در مراسم نهم دی را یک تکلیف، یک افتخار و یک سرمایهگذاری بزرگ برای فردای ایران دانست و گفت: ما با حضور سرافرازانهمان، حلقه اتصال ملت و ولایت را محکمتر میکنیم، پیام وحدت را به جهان میرسانیم و قدرت انتخاب مردم ایران را یک بار دیگر در تاریخ ثبت میکنیم. نهم دی، صدای واحد ملتی است که سرنوشت خود را خود میسازد و میثاقی با آرمانهای شهیدان و پاسداشت استقلال و عزت کشور است.
نظر شما