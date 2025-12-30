  1. استانها
حماسه ۹ دی در مصلای کرج برگزار شد

کرج – آئین گرامیداشت حماسه بزرگ نهم دی‌ماه، روز «بصیرت و تجدید میثاق با ولایت»، در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور گسترده مردم ولایتمدار استان البرز، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان و جمعی از مسئولان استان همراه بود، شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای «حیدر، حیدر» و همراهی با نوای مداحی‌ها و سرودهای انقلابی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های امام خمینی (ره) و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند.

در ادامه، حجت‌الاسلام حسینعلی سعدی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در سخنانی با تبیین ابعاد فتنه سال ۱۳۸۸، نهم دی‌ماه را نماد هوشیاری و بصیرت ملت ایران دانست و اظهار کرد: این روز یادآور حضور آگاهانه مردم در دفاع از ولایت فقیه و مقابله با توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ و استمرار بصیرت، تقویت وحدت ملی و هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمنان افزود: ۹ دی تنها یک یادآوری تاریخی نیست، بلکه منشور پایداری و بیداری امت اسلامی در برابر فتنه‌هاست.

این آئین معنوی با اجرای برنامه‌های فرهنگی، مداحی، سرودهای انقلابی و نمایش‌های آئینی ادامه یافت و در پایان با قرائت دعای جمعی و شعارهای تجدید بیعت با ولایت به کار خود پایان داد.

برگزاری آئین‌های یوم‌الله نهم دی از شب گذشته در مساجد، حسینیه‌ها و محافل فرهنگی شهرها و شهرستان‌های استان البرز آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

