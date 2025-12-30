حماسه ۹ دی در مصلای کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور گسترده مردم ولایتمدار استان البرز، خانوادههای معظم شهدا، بسیجیان و جمعی از مسئولان استان همراه بود، شرکتکنندگان با سردادن شعارهای «حیدر، حیدر» و همراهی با نوای مداحیها و سرودهای انقلابی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای امام خمینی (ره) و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند.
در ادامه، حجتالاسلام حسینعلی سعدی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در سخنانی با تبیین ابعاد فتنه سال ۱۳۸۸، نهم دیماه را نماد هوشیاری و بصیرت ملت ایران دانست و اظهار کرد: این روز یادآور حضور آگاهانه مردم در دفاع از ولایت فقیه و مقابله با توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی است.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ و استمرار بصیرت، تقویت وحدت ملی و هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمنان افزود: ۹ دی تنها یک یادآوری تاریخی نیست، بلکه منشور پایداری و بیداری امت اسلامی در برابر فتنههاست.
این آئین معنوی با اجرای برنامههای فرهنگی، مداحی، سرودهای انقلابی و نمایشهای آئینی ادامه یافت و در پایان با قرائت دعای جمعی و شعارهای تجدید بیعت با ولایت به کار خود پایان داد.
برگزاری آئینهای یومالله نهم دی از شب گذشته در مساجد، حسینیهها و محافل فرهنگی شهرها و شهرستانهای استان البرز آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
