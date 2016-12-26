اهداف و ارزش های حماسه ۹ دی در جامعه تبیین شود

حجت الاسلام ابولقاسم دولابی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حماسه ۹ دی، حماسه ماندگار و تاثیرگذار است، افزود: حماسه ۹ دی ماندگار ترین واقعه در طول تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه حماسه ۹ دی باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیردو فتنه سال ۸۸ به خوبی برای مردم و به خصوص نسل جوان به خوبی آشکار سازی شود، افزود: حماسه ۹ دی حماسه ای بزرگ و مردمی است و باید اهداف و ارزش های این حماسه بزرگ به خوبی در جامعه تبیین شود.

نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری گفت: روز ۹ دی از بارزترین ایام الله است و باید مختلف این روز به خوبی در جامعه تبیین شود، چرا که در این روز مردم با حمایت از رهبری اتحاد و انسجام خود را به دشمنان نشان دادند.

دولابی تاکید کرد: باید از ظرفیت های فرهنگی و دینی برای تبیین فتنه سال ۸۸ استفاده کرد چرا که ابعاد فتنه سال ۸۸ و حماسه نهم دی بسیار مهم و حیاتی است.

وی گفت: بزرگداشت مناسبت های دینی یک رسالت بسیار مهم و خطیر است و دستگاه های تبلیغی و فرهنگی در گرامیداشت این روز مهم یک وظیفه مهم است.

نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در این روز مردم ولایی در برابر توطئه دشمنان نظام و اسلام ایستادند و نقشه ها و توطئه های دشمن را خنثی کردند.

دولابی فتنه ۸۸ را یک توطئه بزرگ برای براندازی نظام اسلامی عنوان کرد و افزود: روز ۹ دی حماسه ای بزرگ و مردمی بودکه در این روز پشت سر رهبری ایستادند و با هم متحد شدند و دشمنان را خشمگین کردند.