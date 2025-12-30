شروع بارش های شدید و رگباری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بارش‌های رگباری و رعد و برق از صبح سه‌شنبه در مناطق مختلف استان مازندران آغاز شده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان به‌طور عمده نیمه ابری تا ابری خواهد بود و رگبارهای باران همراه با رعد و برق در بیشتر نقاط، به‌ویژه در غرب استان، پیش‌بینی می‌شود.

این سامانه بارشی تا پایان روز جاری ادامه خواهد داشت و آب‌گرفتگی معابر عمومی، سیلاب‌های موقتی و اختلال در تردد جاده‌ها را در پی دارد.

اداره‌کل هواشناسی مازندران از مردم خواسته است که از سفرهای غیرضروری در مناطق کوهستانی و در نزدیکی رودخانه‌ها خودداری کنند و رانندگان باید با احتیاط بیشتری در جاده‌ها تردد کرده و مراقب آب‌گرفتگی و لغزندگی سطح جاده‌ها باشند.

کارشناسان هواشناسی پیش‌بینی کرده‌اند که شدت بارش‌ها تا اواخر شب کاهش خواهد یافت و پس از عبور از غرب استان، به سمت نواحی شرقی و مرکزی حرکت خواهد کرد.

دستگاه‌های اجرایی استان، از جمله شهرداری‌ها و اداره‌های منابع طبیعی، در آماده‌باش کامل هستند و برای ارائه خدمات به مردم در شرایط جوی نامساعد آماده‌اند.