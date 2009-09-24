بارندگی شدید باعث آبگرفتگی معابر و تاسیسات مازندران شد

به گزارش خبرنگاران مهر در ساری، بارش شدید باران رفت وآمد شهروندان مازندرانی و برخی کسبه ها را مختل کرده، به طوری که برخی از مسافران به این استان نیز غافلگیر شدند.

همچنین شب گذشته جمعی از مسافران دچار آب گرفتگی شده و در محاصره سیلاب معابر و خیابانها قرار گرفتند که با کمک نیروهای هلال احمر استان، به تمام مسافران اسکان موقت داده شد.

اداره کل هواشناسی مازندران، وضعیت هوای این استان را طی امروز و فردا (پنجشنبه و جمعه) ناپایدار پیش بینی کرده است.

براساس اعلام ایستگاه های هواشناسی، وضعیت جوی مازندران تا عصر پنجشنبه شاهد افزایش ابر همراه با رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد خواهد بود.

همچنین وضعیت هوای استان مازندران از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه، قسمتی تا نیمه ابری گاهی ابری همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده که بتدریج با کاهش ابر و پدیده همراه خواهد شد.

ستاد حوادث غیرمترقبه استان مازندران از مردم خواست با توجه به شرایط نامساعد جوی از حضور در تفرجگاه ها به خصوص در ایام آخر هفته خودداری کنند.

همچنین مسافرانی که در حال تردد از استان مازندران هستند با توجه به شرایط جوی نامساعد در استان از استقرار در جنگل و مناطق پرخطر خودداری کنند.